Rus basınından Navalni iddiası: Putin’den ‘zehirli’ hediye

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Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin hapishanede ölmesinin yankıları sürerken, Rus basınından sıradışı bir iddia geldi. İngiliz Dailymail gazetesinin Rus muhalif medya kuruluşu SOTA’dan aktardığı haberde, Navalni’nin ölümünün Rusya lideri Vladimir Putin tarafından, okul arkadaşı ve kendisine yakın bir devlet görevlisi olan Aleksander Bastrykin’e “doğum günü hediyesi” olduğu iddia edildi.

Gözden Kaçmasın Rus muhalif lider Aleksey Navalni hayatını kaybetti Haberi görüntüle

‘YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLEYİN’

Korkunç iddiaya göre uzun süredir Rusya Soruşturma Komitesi’nin başkanlığını yürüten Bastrykin, Navalni’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, muhalif ismin cezaevinde öldürülmesi için Putin’den onay istediği iddia edildi. Rus Cezaevi Hizmetleri Başkanı Arkady Gostev’in de bu konuda desteğini aldığı belirtilen Bastrykin’in, isteğine geçen 27 Ağustos’ta yani doğum gününde ulaştığı öne sürüldü.

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Buna göre Putin, Bastrykin’e doğum günü hediyesi olarak Navalni’nin yavaş yavaş zehirlenmesi emrini verdi. Plana göre Navalni’nin kalp-damar sorunları nedeniyle 2023 yılı sona ermeden hayatını kaybedeceği planlanıyordu ancak ölümü 16 Şubat’ta gerçekleşti.

KİŞİSEL KİNİ VARDI

SOTA, Navalni’nin ölmeden önce ekibiyle “kendisine bir tür zehir verildiğine” yönelik endişelerini paylaştığını yazarken, Navalni’nin son olarak nakledildiği ve Kuzey Kutup dairesi içinde yer alan ceza kolonisindeki su eksikliği ve işkence rejimi gibi sağlığı olumsuz etkileyecek unsurlar göz önüne alındığında pıhtılaşmaya neden olabilecek bir maddenin Navalni’nin aniden ölümüne neden olabileceği belirtildi. Rus kaynaklar Bastrykin’in, Navalni’ye karşı “kişisel bir kin” beslediğini ifade ederken, daha önce Rus muhalif ve ekibi hakkında çok sayıda sahte soruşturma açtığı belirtiliyor.

400 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Bu arada, İnsan hakları grubu OVD-Info, Rusya’da düzenlenen Navalni’yi anma törenlerinde 400 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Batı dünyası Navalni’nin ölümüyle ilgili Putin yönetimini sorumlu tutarken, Kremlin iddiaları reddediyor.

NAVALNİ’NİN CESEDİ HÂLÂ ORTADA YOK

-Cezaevinde hayatını kaybeden Aleksey Navalni’nin ekibi, 47 yaşındaki muhalif liderin naaşının yakınlarına verilmesinin bilinçli şekilde geciktirildiğini ileri sürdü. Navalni’nin sözcüsü Kyra Yarmysh, yetkililerin yapılan ilk inceleme sonucu muhalif ismin ölümünün “kriminal” nedenlerle gerçekleşmediğini söylediklerini bildirirken, bu açıklamayı “yalan” olarak nitelendirdi. Navalni’nin destekçilerinin sosyal paylaşım ağı Telegram’daki kanallarından yaptıkları açıklamada, “Katillerin izlerini yok etmeyi amaçladıkları açıkça görülmektedir. Bu nedenle naaşını vermiyor, hatta Navalni’nin annesinden bile gizliyorlar” ifadelerine yer verildiği dikkat çekti. Navalni’nin annesi Ludmila Navalnaya’nın cumartesi günü, oğlunun tutulduğu Sibirya’daki ceza kolonisi yakınındaki Salehard’daki morga giderek Navalni’nin cesedini görmek istediği ancak “işlemlerin devam ettiği” gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.