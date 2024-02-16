Son dakika: Rus muhalif lider Aleksey Navalni hayatını kaybetti

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Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni, 47 yaşında hayatını kaybetti. Rusya Federal Cezaevi Servisi'nden yapılan açıklamada muhalif liderin yaptığı bir yürüyüş sonrası fenalaştığı ve bilincini kaybettiği aktarıldı.

Sağlık personelinin acil müdahalesi ve hapishaneye çağrılan ambulansa rağmen Navalni'yi hayata döndürme çabalarının başarısız olduğunu vurgulayan Rusya Federal Cezaevi Servisi, ölüm nedeninin araştırıldığını duyurdu.



2021'den bu yana Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir cezaevinde tutulan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'ye, 2023 yılında aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak suçlamasıyla 19 yıl hapis cezası verilmişti.





Aleksey Navalni Rusya genelinde geniş kitlelerin hükümet karşıtı protestolara katılmasını sağlayabilecek tek Rus muhalif lider olarak görülüyordu.

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Navalny sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında Yamal Yarımadası’ndaki hapishanede olduğunu doğrulamış ve “Geniş önlemler eşliğinde ve garip bir rota izlenerek buraya getirildim. Ocak ayının ortalarına kadar kimsenin beni bulmasını beklemiyordum. Bu nedenle dün hücre kapısı açıldığında 'Bir avukat sizi görmeye geldi' sözlerine çok şaşırdım. Bana beni kaybettiğinizi ve hatta bazılarınızın endişelendiğini söyledi. Desteğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmış ve Kuzey Kutup Dairesi’nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel baba olarak nitelendirmişti.





Navalni, Rusya elitinin merkezinde olduğu iddia edilen yolsuzluk suçlamalarını dile getirerek öne çıktı. Online olarak yayınlanan belgeselleri milyonlarca kez görüntülendi.

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ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLİYORDU

Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.

Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.

Navalni, Ağustos 2020'de Moskova'ya gittiği uçakta rahatsızlanmış, tedavi için Almanya'ya götürülmüştü. Navalni'nin havaalanında içtiği çaydan zehirlenmiş olabileceği açıklanmıştı.

2021'de iyileştikten sonra, gözaltına alınabileceği uyarılarına rağmen Rusya'ya dönen Navalni, Moskova Vnukovo Havalimanı'na ayak basar basmaz gözaltına alındı.



KREMLİN'NDEN İLK AÇIKLAMA



Navalny’nin ölüm haberinin ardından Kremlin’den de açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Özel talimat vermeye gerek yok, Rusya Federal Cezaevi Servisi gerekli incelemeleri yapıyor” dedi.