Dünya ayağa kalktı: Kıyamet silahı korkusu! 'Putin'in son ve en iyi umudu'

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Dünya, Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planları çalkalanıyor. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, dün Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme planlarını içerdiği bildirilen bilgilerin gizliliğinin kaldırılması konusunda çağrıda bulundu.

ABD 'ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ' DEDİ, İNGİLTERE 'KIYAMET SENARYOSU'

ABD istihbaratının 'ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi' olarak tanımladığı iddia, dünya gündemine bomba gibi düştü. Bugün İngiliz medyasında yer alan analizlerde Rusya'nın uzay hamlesi 'bir kıyamet senaryosu' olarak değerlendirildi.



MODERN YAŞAMI NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GETİREBİLİR

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Putin'in yeni planının sadece ABD ve Avrupa'yı değil, Rusya'nın müttefikleri Çin ve Hindistan'ı da aynı derecede dehşete düşüreceğini iddia eden Dailymail gazetesi, kıyamet silahının tüm iletişim ağlarını, askeri savunma sensörlerini yok edebileceğini ve dünyadaki modern yaşamı neredeyse imkansız hale getirebileceğini yazdı.

DEHŞET VERİCİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Uzaydaki bir savaş durumunda havaya uçurulan uyduların parçalarının Dünya'ya düşmesi gibi önemli bir risk olduğunu ve bu parçaların yoğun nüfuslu bölgelere denk gelmesi durumunda sonucun dehşet verici olduğunu yazan Dailymail, Rusya'nın böyle bir adım atması durumunda askeri sistemleri büyük ölçüde uzay teknolojisine dayanan Hindistan veya Çin de bunu kendilerine doğrudan bir saldırı olarak algılayabileceğini öne sürdü.



Uzayda başlatılacak bir savaşınolduğunu yazan gazete, Rusya Devlet Başkanı Putin'in darbe ya da Lahey'e teslim edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında 'son ve en iyi umudu' olduğuna inandığı kıyamet silahına sarılabileceğini iddia etti.

BEYAZ SARAY VE KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD istihbarat yetkililerinin Rusya’nın bu kabiliyeti elde ettiğine dair bilgiye sahip olduğunu ancak böyle bir silahın şu anda çalışır durumda olmadığını söyledi.

ABD’li yetkililerin ortaya çıkan teknolojiyle ilgili ellerindeki bilgileri analiz ettiğini ve konuyla ilgili, müttefik ve ortaklarıyla istişarelerde bulunduğunu söyleyen Kirby, “Rusya’nın bu özel kabiliyetin peşinde koşması rahatsız edici olsa da, kimsenin güvenliğine yönelik acil bir tehdit değil” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dünya gündemine bomba gibi düşen iddiayı 'kötü niyetli bir uydurma' olarak değerlendirdi.