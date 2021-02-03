Rum lider hesap verdi: Pasaport sattık maaş ödedik

Araştırma Komisyonu’na verdiği ifadede, başkan seçildiği 2013’te devlet kasasını boş bulduğunu anlatan Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis, “Kamu maaşlarını ödeyemeyecektik, yatırım karşılığı vatandaşlık kriterlerini hafiflettim, talep patladı, maaş ödedik” dedi. Rum lider, kendisi ve ailesiyle ilgili suçlamalara ise “Göreve gelince şirket hisselerimi devrettim, yanlışımız yok” cevabını verdi.

BATAKTAN ÇIKTIK

Anastasiadis, medyada uzun yıllardır haber yapılan ve El Cezire televizyonunun ağustos ayında, gizli görüntülere de yer verdiği yolsuzluk haberlerinin ardından iptal edilen yatırım karşılığı AB vatandaşlığı programını savundu. Komisyona dosyalar dolusu belgeyle giden Anastasiadis, “2013’te başkan olduğum zaman maliyenin kasasında 235 milyon Euro kalmıştı, bir ay bile yetmeyecekti ama devletin 3.3 milyar Euro ödeme yükümlüğü ve bir de milyarlarca Euro banka batığı bulunuyordu” dedi.

Rum yönetimi, 2013’te başlatılan ve en az 500 bin Euro’luk mülk ya da devlet tahvili alımına vatandaşlık öngören programdan 8 milyar Euro gelir elde etti. Anastasiadis ve ailesinin, aracılık yaparak haksız kazanç sağladığı da iddia ediliyor.

‘ŞEYSEL ADALARININ YERİNİ BİLE BİLMEM’

Suudi kraliyet ailesine verilen pasaportlarla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, “15 milyon yatırım yapacaklarını taahhüt etmişlerdi, 20 milyon Euro yatırım yaptılar, tümüyle yasal” dedi. Rum lider, görevinden istifa etmek zorunda kalan Kathimerini gazetesi yayın yönetmeni Andreas Paraskos’un kendisine yönelik “300 milyon Euro’yu Şeysel adalarına kaçırdı” iddiasına ise, Şeysel adalarının “yerini bile bilmediği” savunmasıyla yanıt verdi.