Kıbrıs Rum Kesimi'nden utanç verici karar! Soykırımcı Yunan Albay Yorgos Grivas için müze...

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Kıbrıs’ta Türk köylerini yaktılar, yıktılar, katliam yaptılar. Kıbrıs Türklerine karşı, soykırım hareketi başlattılar. Rum terör örgütü EOKA’nın başlattığı saldırılarda yüzlerce Kıbrıs Türkü şehit oldu. Bu kararların ardındaki isim ise Yunan Albay Yorgos Grivas idi...



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Güney Kıbrıs Rum yönetimi soykırımcı albay Grivas ile ilgili skandal bir karara imza attı.

Grivas’ı anlatan bir müze kurulması için bütçe ayırdı. Müze yeri olarak ise EOKA’nın karargahlarından biri seçildi.

KKTC'DEN TEPKİ: BU ADIM KABUL EDİLEMEZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karara çok sert tepki gösterdi.

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TRT Haber’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "bu adım kabul edilemez" dedi. Rumları sağduyulu davranmaya davet etti.

Ersin Tatar, Grivas’ın Yunanistan’da ve Kıbrıs Rum tarafında bile terörist olarak kabul edildiğine dikkati çekti.



TEPKİLER PEŞ PEŞE...

Karar, Rum Meclisi’nde de tartışmalara yol açtı. Ana muhalefet AKEL Partisi kararı skandal olarak değerlendirdive ‘Utanç müzesi için mali kaynak sunuluyor’ açıklaması yaptı,,,

Güney Kıbrıs Rum yönetimi en son 29 Ekim’i de Kıbrıs’taki kayıp şahıslar günü ilan etmişti.



1955 yılında Yunanistan ile birleşme (Enosis) amacıyla İngiltere’ye karşı Yunan General Yorgo Grivas tarafından kurulan silahlı EOKA örgütü, yıllarca Kıbrıslı Türkleri hedef almıştı.

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Rumlar, EOKA’nın Türklere değil, İngilizlere karşı bir bağımsızlık örgütü olduğunu, adada Türklere karşı cinayetlerin, EOKA’nın bir kolu olan EOKA-B tarafından işlendiğini savunsa da EOKA ile EOKA-B ayırımı yapmadan, örgütün kurulduğu günden beri ‘Türk düşmanı’ olduğu biliniyor.