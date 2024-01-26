Riyad’dan yabancı diplomatlara alkol açılımı

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Son dönemde Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın öncülüğünde, ülkenin uluslararası kamuoyu nezdindeki imajını daha iyi bir duruma getirmek için modernleşme açılımları yapan Suudi Arabistan, bu doğrultuda yeni bir adım attı. Buna göre ülkenin başkenti Riyad’da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgede, Müslüman olmayan diplomatlara hizmet verecek bir alkol mağazası açılacak. Reuters’ın haberine göre, müşterilerin bir uygulama aracılığıyla kayıt yaptırmaları, dışişleri bakanlığından izin almaları ve satın alımlarında aylık kotalara uymaları gerekecek. AFP’nin aktardığına göre içeceklere alkol miktarları ve hacimlerine göre puanlar verilecek ve diplomatlar ayda 240 puanlık alkollü içecek alabilecek. Örneğin, bir litre yüksek alkollü içkiler altı puana, bir litre şarap üç puana, bir litre bira bir puana denk gelecek.

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1952’DEN BU YANA YASAK

Mağazaya 21 yaşından küçük kişilerin girmesi yasak olacak ve diplomatlar mağazaya bizzat gitmek zorunda olacak. Reuters’a konuşan bir haber kaynağı, mağazanın birkaç hafta içinde açılmasının beklendiğini belirtti. 1952 yılından bu yana ülke çapında alkol yasağı uygulanıyordu. Suudi Arabistan’da alkol yasağını ihlâl edenler, halka açık bir şekilde kırbaçlanmak gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor.

SELMAN’IN 2030 VİZYONU

Prens Selman’ın “2030 Vizyonu” isimli programı dahilinde büyük altyapı projeleriyle Suudi Arabistan’ın bazı bölgelerine gelen turist sayısını arttırmayı hedefleyen Riyad, aynı zamanda festivaller ve büyük etkinlikler düzenliyor. Öte yandan Mekke’ye giden Müslüman hacıların ana giriş kapısı olan Cidde’nin tarihi merkezinde düzenlenen bir konser tartışmalara yol açtı. ABD’li rapçi Ty Dolla $ign, Suudi hayranlarına sahneden, “Ateşli kızlar nerede? Bu geceki gösteriden sonra kaçınız kafayı buluyor? Kaçınız kafayı bulmaya çalışıyor” diye sordu. Rapçinin sözleri ve konser Suudlardan tepki çekti.