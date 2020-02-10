Rejim bu kez M-5’e yöneldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’e takviye amaçlı sevkıyatı hız kesmeden devam ediyor. Füze rampası, tank ve diğer araçlardan oluşan 300 araçlık takviyenin ardından dün de İdlib’e yaklaşık 300 araçlık yeni bir askeri konvoy daha giriş yaptı. İdlib vilayetinde M-4 ile M-5 karayollarının kesiştiği Serakib’i geçtiğimiz günlerde ele geçiren rejim güçlerinin bu kez hedefinin Şam ile Halep’i birbirine bağlayan M-5 karayolunda muhaliflerin kontrolündeki iki kilometrelik bölüm olduğu iddia ediliyor.

KARAYOLU KAVGASI

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, rejim güçleri Şam’dan Halep’e uzanan M-5 karayolunda tam kontrol sağlamaya çalışıyor. M-5 karayolunun geçtiği Serakib’i alan rejim güçlerinin haftalar sonra ilk kez, önceki gün, buradan kuzeye ilerleyerek rejim ordusunun diğer unsurlarıyla bir araya geldiği belirtiliyor.

Rusya ve Esed rejimine ait savaş uçakları, dün Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde kalan yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Beyaz Baretliler kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılar sonucu Kefer Nuran’da 9, Şeyh Ali’de 3, Orum Es Sugra’da 2 ve Etarib’de 3 olmak üzere toplam 17 sivil yaşamını yitirdi. En az 30 sivil yaralandı.

İKİ GÜNDE 600 ARAÇ

Türkiye’den yeni konvoyun, ağırlıklı olarak 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinden oluştuğu görüldü. Bu araçların, Sarmin-İdlib arasında oluşturulmuş geçici mevzi bölgesi ve kontrol noktaları ile kuzeydeki gözlem noktalarına sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca füze rampaları, tank, paletli zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) da bölgeye gönderildi. Türkiye’nin değişik bölgelerindeki komando tugaylarından askerler de Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geldi. İki günde toplam 600 araçlık iki ayrı askeri konvoyun İdlib’e giriş yapması, bölgede TSK unsurlarının hedef alınması durumunda Türkiye’nin askeri harekât kararlılığının göstergesi olarak değerlendirildi.

AY SONUNA KADAR SÜRE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçen hafta bu kararlılığı ortaya koyan net açıklamalar yapmıştı. Türkiye, Esad birliklerinin Soçi Mutabakatı kapsamında belirlenmiş sınırlara geri çekilmesi için ay sonuna kadar süre verirken, rejim güçlerinin saldırıları ve ele geçirdikleri yerlerde konuşlanması devam etti.

BİLGİ NOTU

Esad rejimi son saldırılarıyla Lazkiye’den başlayıp İdlib’den geçen ve Irak’a kadar uzanan M-4 ile Şam’ı Halep’e bağlayan M-5 karayollarında tam kontrolü sağlamayı hedefliyor. Şam rejimi bu sayede askeri ve ticari lojistik hatları elinde tutmak istiyor.