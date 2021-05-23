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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 23.05.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Rehin tutulan prensesten yeni görüntü!

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Rehin tutulan prensesten yeni görüntü!

Dubai’den 2018 yılında kaçmak isterken, Hindistan’da babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai’ye getirilen Prenses Latifa’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un 2018’de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı 35 yaşındaki Prenses Latifa el Maktum’dan yeni görüntüler geldi.

Fotoğrafta, bir alışveriş merkezindeki yemek katında otururken görülen Prenses Latifa'nın yanında iki kadın bulunuyor.

Kadınlardan birisinin Dubai'de yaşayan matematik öğretmeni Sioned Taylor olduğu ortaya çıktı.

Rehin tutulan prensesten yeni görüntü

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da yayınlanan fotoğraftaki bir başka ayrıntı, arkada afişi görülen filmin 13 Mayıs tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde vizyona girmiş olması.

Hindistan'a kaçarken kendisini yakalayan Birleşik Arap Emirlikleri komandoları tarafından ilaç verildiğini belirten Prenses, villaya kapatıldıktan sonra bir daha güneş ışığı göremediğini yine Şubat ayında ortaya çıkan videoda anlatmıştı.

Babasının kendisi hakkındaki planını bilmediğini ve durumun her geçen gün daha da umutsuz bir hal aldığını aktaran Prenses'in son sözleri 'Bundan gerçekten ama gerçekten çok yoruldum' olmuştu.

Rehin tutulan prensesten yeni görüntü

Geçtiğimiz aylarda Latifa’nın arkadaşı ve Latifa’nın özgürlüğü için yürütülen kampanyanın müdürü Tiina Jauhianen ile insan hakları avukatı David Haigh, Demiroren Haber Ajansı’na Latifa’dan 6 aydır haber almadıklarını ve hayatı için endişe ettiklerini söylemişti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado ise aynı dönemde yaptığı açıklamada Dubai’den Latifa’nın hayatta olduğuna dair ‘yaşam kanıtı’ istediklerini ancak Dubai’den bir yanıt alamadıklarını ifade etmişti.

BAE kraliyet ailesi, Latifa'nın akıl sağlığı sorunlarından mustarip olduğunu iddia ediyor.

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