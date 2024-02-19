Putin'in Türkiye açıklaması sonrası komşu adını koydu: Almanya'nın yerini aldı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye’nin enerjide en güvenilir ortak olduğunu söyledi.

Avrupa’nın ekonomide geri dönüşü olmayan yola girdiğini belirten Rus lider açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Sürekli Rusya'nın enerji kaynağı vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor.'

Putin'in sözleri komşu basınında geniş yer buldu. Yunan Proto Thema gazetesi Rus liderin Almanya'nın yerini Türkiye'nin aldığını belirttiğini öne çıkardı.

'Artık en güvenilir enerji ortağımız Almanya değil Türkiye' başlığını atan Proto Thema 'Rusya Devlet Başkanı, Alman yetkililerin siyasi iç çatışmalarla meşgul olduğunu ve politikalarının ülkelerinin ekonomisine zarar verdiğini söyledi' dedi.

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Ethnos 'Putin: Türkiye artık en güvenilir enerji ortağımız' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Rus devlet kanalı Rossiya-1'e konuşan Vladimir Putin , Almanya'nın Rus hidrokarbonlarına sırtını dönmesinden bu yana Türkiye'yi Rusya'nın en güvenilir enerji ortağı olarak nitelendirdi' denildi.

Middle East Monitor'un manşeti 'Putin, Türkiye'nin Rusya'nın gaz sektöründe 'en güvenilir' ortağı olduğunu söyledi' oldu.

Haberde 'Putin, Berlin'in mevcut politikasının ekonomisinin geleceğine "muazzam zarar" verdiğini belirterek, Alman yetkililerin şu anda iç siyasi mücadelelerle meşgul olduğunu iddia etti' ifadesine yer verildi.

AzerNews 'Putin Türkiye'yi en güvenilir enerji ortağı olarak nitelendirdi' başlıklı haberinde 'Putin, Almanya'nın Rus akaryakıtını kısmen reddetmesinin ardından Türkiye'nin bu sektördeki en güvenilir ortak haline geldiğini kaydetti' dedi.

Trend News 'Türkiye, Rusya'nın en güvenilir gaz ortağı oldu' manşetini attı.

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TASS haber ajansı, 'Putin Türkiye'yi enerjide en güvenilir ortak ilan etti' başlığıyla sunduğu haberde Rus liderin söz konusu açıklamayı Rossiya-1 televizyon kanalından gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda yaptığını hatırlattı.

Putin, Türkiye’de kurulması planlanan gaz dağıtım merkezi ile ilgili konuşmuş 'Gaz dağıtım merkezi konusu gündemde kalmaya devam ediyor, ancak şu bilinmeli ki depolarda gaz depolanmayacak, bu merkez sadece bir e-ticaret platformu olarak faaliyet yürütecek' demişti.