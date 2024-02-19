Güncelleme Tarihi:
İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, İsrail, Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki ziyaret haklarını sınırlayacak.
Aynı habere göre, karar, Başbakan Benjamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve diğer hükümet yetkilileri arasında konuyla ilgili yapılan toplantının sonunda kabul edildi.
Gazeteye konuşan bir kaynak Batı Şeria'daki Filistinli Müslümanların ziyaret haklarının 60 yaş üstü veya 10 yaş altı kişilerle sınırlı olacağını ve Müslüman İsrail vatandaşlarına yönelik sınırlamaların "inceleneceğini" doğruladı.
Çıkan haberlerin ardından Netanyahu'nun ofisinden açıklama geldi. Açıklamada Netanyahu'nun "profesyonel yetkililer tarafından belirlenen gerekli güvenlik sınırlandırmaları ile din özgürlüğüne izin veren dengeli bir karar verdiğini' bilgisine yer verildi.
Açıklamada, hangi kararın alındığı ve hangi kısıtlamaların getirileceği hakkında bir bilgiye ise yer verilmedi.
İsrail Knesset üyesi Ahmad Tibi, Netanyahu'nun Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da namazı yasaklama yönündeki planını "ibadet özgürlüğünün bariz bir ihlali" olarak nitelendirdi.
Tibi, sosyal medyada paylaştığı açıklamada, Netanyahu'yu "terörist (Ulusal Güvenlik Bakanı) Ben-Gvir'in tutsağı" olarak tanımladı ve "Başkan Biden'ın bizzat Ben-Gvir'e yaptırım uygulama zamanının geldiğini" söyledi.
Amerikan Yahudi Örgütlerinin Başkanları Konferansı'nda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın, Hamas'a 'hiç kimsenin yapamayacağı kadar' baskı yapabileceğini savundu. Netanyahu 'Hamas liderlerini ağırlıyorlar. Hamas mali açıdan onlara bağımlı' dedi.
İsrail'in rehineler ve kayıp kişiler koordinatörü Gal Hirsch, CNN'den Alex Marquardt ile yaptığı röportajda, Refah'ta hâlâ Hamas tarafından tutulan çok sayıda rehinenin bulunduğunu söyledi.
ABD Kongre Üyesi Robert Garcia, sosyal medyadaki bir gönderide "özgür ve güvenli" iki devletli çözüme ve "kalıcı ateşkese" desteğini dile getirdi. Garcia, "Filistinlilerin ve İsraillilerin yaşamları aynı değere sahip; kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi üzerinde müzakerelere odaklanmalıyız" dedi.