İsrail, Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret haklarını sınırlayacak

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, İsrail, Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki ziyaret haklarını sınırlayacak.





Aynı habere göre, karar, Başbakan Benjamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve diğer hükümet yetkilileri arasında konuyla ilgili yapılan toplantının sonunda kabul edildi.





Gazeteye konuşan bir kaynak Batı Şeria'daki Filistinli Müslümanların ziyaret haklarının 60 yaş üstü veya 10 yaş altı kişilerle sınırlı olacağını ve Müslüman İsrail vatandaşlarına yönelik sınırlamaların "inceleneceğini" doğruladı.





Çıkan haberlerin ardından Netanyahu'nun ofisinden açıklama geldi. Açıklamada Netanyahu'nun "profesyonel yetkililer tarafından belirlenen gerekli güvenlik sınırlandırmaları ile din özgürlüğüne izin veren dengeli bir karar verdiğini' bilgisine yer verildi.

Açıklamada, hangi kararın alındığı ve hangi kısıtlamaların getirileceği hakkında bir bilgiye ise yer verilmedi.