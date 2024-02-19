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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail'in skandal 'Ramazan' planı sızdı! Netanyahu'nun ofisinden ilk açıklama geldi

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#İsrail#Gazze#Filistin
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrailin skandal Ramazan planı sızdı Netanyahunun ofisinden ilk açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 08:32

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gelen tüm uyarılara rağmen Refah saldırısına hazırlanan İsrail'in skandal 'Ramazan' planı sızdı. İsrail basını Tel Aviv'in Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da uygulayacağı kısıtlamaları yazdı. Gelen tepkilerin ardından Netanyahu'nun ofisinde konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail, Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret haklarını sınırlayacak
İsrail, Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksayı ziyaret haklarını sınırlayacak

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, İsrail, Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'daki ziyaret haklarını sınırlayacak.


Aynı habere göre, karar, Başbakan Benjamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve diğer hükümet yetkilileri arasında konuyla ilgili yapılan toplantının sonunda kabul edildi.


Gazeteye konuşan bir kaynak Batı Şeria'daki Filistinli Müslümanların ziyaret haklarının 60 yaş üstü veya 10 yaş altı kişilerle sınırlı olacağını ve Müslüman İsrail vatandaşlarına yönelik sınırlamaların "inceleneceğini" doğruladı.


Çıkan haberlerin ardından Netanyahu'nun ofisinden açıklama geldi. Açıklamada Netanyahu'nun "profesyonel yetkililer tarafından belirlenen gerekli güvenlik sınırlandırmaları ile din özgürlüğüne izin veren dengeli bir karar verdiğini' bilgisine yer verildi.

 

Açıklamada, hangi kararın alındığı ve hangi kısıtlamaların getirileceği hakkında bir bilgiye ise yer verilmedi.

İsrailli milletvekili Ahmed Tibi, Mescid-i Aksa yasağının özgürlüklerin açık bir ihlali olduğunu söyledi

İsrail Knesset üyesi Ahmad Tibi, Netanyahu'nun Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da namazı yasaklama yönündeki planını "ibadet özgürlüğünün bariz bir ihlali" olarak nitelendirdi.


Tibi, sosyal medyada paylaştığı açıklamada, Netanyahu'yu "terörist (Ulusal Güvenlik Bakanı) Ben-Gvir'in tutsağı" olarak tanımladı ve "Başkan Biden'ın bizzat Ben-Gvir'e yaptırım uygulama zamanının geldiğini" söyledi.

Netanyahu: Katar, Hamas'a hiç kimsenin baskı yapamayacağı kadar baskı yapabilir
Netanyahu: Katar, Hamasa hiç kimsenin baskı yapamayacağı kadar baskı yapabilir

Amerikan Yahudi Örgütlerinin Başkanları Konferansı'nda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın, Hamas'a 'hiç kimsenin yapamayacağı kadar' baskı yapabileceğini savundu. Netanyahu 'Hamas liderlerini ağırlıyorlar. Hamas mali açıdan onlara bağımlı' dedi.

İsrail'in rehine koordinatörü, Gazze'deki rehinelerin çoğunun Refah'ta tutulduğunu söyledi

İsrail'in rehineler ve kayıp kişiler koordinatörü Gal Hirsch, CNN'den Alex Marquardt ile yaptığı röportajda, Refah'ta hâlâ Hamas tarafından tutulan çok sayıda rehinenin bulunduğunu söyledi.

ABD Kongre üyesi Filistin devletini ve 'kalıcı ateşkesi' destekliyor
ABD Kongre üyesi Filistin devletini ve kalıcı ateşkesi destekliyor

ABD Kongre Üyesi Robert Garcia, sosyal medyadaki bir gönderide "özgür ve güvenli" iki devletli çözüme ve "kalıcı ateşkese" desteğini dile getirdi. Garcia, "Filistinlilerin ve İsraillilerin yaşamları aynı değere sahip; kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi üzerinde müzakerelere odaklanmalıyız" dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail, Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret haklarını sınırlayacak
timelineİsrailli milletvekili Ahmed Tibi, Mescid-i Aksa yasağının özgürlüklerin açık bir ihlali olduğunu söyledi
timelineNetanyahu: Katar, Hamas'a hiç kimsenin baskı yapamayacağı kadar baskı yapabilir
timelineİsrail'in rehine koordinatörü, Gazze'deki rehinelerin çoğunun Refah'ta tutulduğunu söyledi
timelineABD Kongre üyesi Filistin devletini ve 'kalıcı ateşkesi' destekliyor
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#İsrail#Gazze#Filistin

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