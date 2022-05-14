Putin’in NATO hesabı tutmadı

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Finlandiya’nın NATO için resmen başvurup Türkiye’nin de yer aldığı 30 üyenin onayını alarak üye olması halinde Rusya lideri Vladimir Putin, başından bu yana görmek istemediği bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Avrupa’nın güvenlik haritasının yeniden çizilmesini gerektirecek olası üyelik, mevcut dengeleri etkileyip Rusya’yı da tutmayan hesaplarını değiştirip yeni duruma uygun pozisyon almaya itecek.

NATO SINIRI OLACAK: Finlandiya’nın Rusya’yla bin 340 km’lik kara sınırı var. Üyelik halinde ikili sınır, NATO sınırı halini alacak. Rusya, askeri olarak tarafsız olmasına rağmen Finlandiya sınırında belli bir güç bulunduruyordu. Bu ülkenin NATO’ya girmesi halinde bölgede bulundurulan Rus güçlerinin hem sayısında hem de türünde belirgin değişiklik olacak.

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DENGE DEĞİŞECEK: Finlandiya herhangi bir askeri ittifakın üyesi olmadığından topraklarında sadece ulusal askeri güçleri bulunuyor. NATO savunma planlarını bu ülkenin, muhtemelen İsveç’inkini de, üyeliğini göz önünde bulundurarak yeniden tasarlayacak. Üyelik gerçekleşirse, Putin’in isteğinin aksine, askeri hava ve deniz unsurlarına ilişkin denge de şimdikinden oldukça farklı olacak.

COĞRAFİ ETKİ: Kuzey Avrupa’daki “boşluk” NATO lehine dolacak. Baltık Denizi’ndeki denge Rusya aleyhine bozulacak. NATO’nun Baltık Denizi’ni kontrol kapasitesi yükseleceğinden bölgedeki üyelerini koruma yeteneği şu ankine oranla net şekilde artacak.

5. MADDE KORUMASI: Finlandiya, üye olmadığı için NATO’nun ortak savunma ilkesi olan ve bir üyeye yapılan saldırının tüm İttifak’a yapılmış sayılmasına dayanan 5. madde kapsamında değil. Üyelikle bu madde Finlandiya için de geçerli olacak. Bu durumda Rusya, Ukrayna benzeri bir hamleye girişmeden bir kez daha düşünmek zorunda kalacak.

AZALSIN DERKEN ÇOĞALIYOR: Rusya, başından bu yana NATO’nun genişlemesini tehdit olarak görüyor. Ukrayna’ya saldırmadan önce koyduğu şartlar arasında İttifak’ın 1997 sınırlarına dönmesi ve eski Sovyet ülkelerinin üye yapılmaması vardı. Finlandiya ve İsveç’in olası üyelikleri Putin açısından yeni bir hezimet anlamı taşıyacak.

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ŞOYGU VE AUSTİN İLK KEZ KONUŞTU

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından ilk kez Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD tarafının ateşkes çağrısına rağmen kilit konularda ilerleme kaydedilmediğini bildirildi.