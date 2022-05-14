ABD’ye ‘teröre destek’ tepkisi: Adımlarınızı doğru atın

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Erdoğan, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

İKİNCİ YANLIŞI İŞLEMEK İSTEMİYORUZ

(Finlandiya’nın NATO’ya girmesine yönelik çalışmalar): “Biz şu andaki süreç ve Finlandiya’yla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. Daha önce Yunanistan’la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı NATO’yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK’sı, DHKP/C’si İsveç’te, Hollanda’da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.”

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DEREYİ GÖRMEDEN PAÇALARI SIVAMAYIZ

(ABD Başkanı Biden-Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi): “Şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Mitçotakis’in oradaki mesajları, onlar da ayrı bir konu. Her şeyi bir görüp, özellikle de Biden’in açıklamalarını gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız.”

ABD’NİN BU YANLIŞINI KABULLENEMEYİZ

(ABD yönetiminin Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki topraklara muafiyet tanıması): “YPG bir terör örgütüdür. PKK ne ise YPG’de odur. Dolayısıyla ABD’nin bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. ABD, maalesef son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi, PKK terör örgütüne karşı ya da Suriye’nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. TIR’larla buralara araç, gereç mühimmat sevk etmiştir. Bunu gelen bütün yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Şimdi de bu tür şeyleri duyuyoruz. Çok açık ve net söylüyorum ki burada PKK’sı, YPG’si, şusu busu kim olursa olsun. Şu anda Pençe Kilit Harekâtı’nı izlediniz. Irak’ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye’nin kuzeyinde de bunların aynısını yapmaya devam edeceğiz. Bize düşman olan odaklarla, örgütlerle, arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. Pençe Kilit’te dün itibarıyla 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere devam edecektir. Bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz: Yanlış yapıyorsunuz. Adımlarınızı doğru atın.”

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TELKİNLERİMİZ DEVAM EDECEK

(Rusya-Ukrayna savaşı): “Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek sayın Putin’le, gerek Zelenski ile yaptığım görüşmelerin hepsinde de kendilerine bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da telkinlerimiz devam edecektir. Savaşların bir defa tasvip edilmesi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz. Burada bunca insanlar ölüyor, işin maddi manevi her yönüyle zararları ortada. Bundan sonraki yapacağımız görüşmelerde de bunları onlara telkin edeceğiz.”

BAE DEVLET BAŞKANI İÇİN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, “Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum” dedi.