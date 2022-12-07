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Putin’in montu İtalyan, makam aracı Alman

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#Rusya#Vladimir Putin#Ukrayna
Putin’in montu İtalyan, makam aracı Alman
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün tadilattan sonra ikinci açılışını yaptığı Kırım köprüsü üzerinde verdiği pozlarla halkı karşısında pot kırdı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından hemen sonra Batılı devletlerin Rusya’ya 15 bin kalem üzerinde ekonomik yaptırım uygulamaya başlamasını eleştiren Putin o günlerde, “Onların yaptırımları bize vız gelir. Batı’nın inci boncuklarına ihtiyacımız yok. Bizim kendi mallarımız var” sözleriyle halkı yerli üretime yönlendirmişti. Ancak 8 Ekim’de bombalı saldırı yapılan köprü üzerinde Putin, ‘düşman ülkeler’ listesine aldığı Alman üretimi Mercedes Pullman marka aracın içinde boy gösterdi. Şiddetli rüzgârın estiği köprüde Mercedes aracından çıkarak işçilerle sohbet eden Rusya liderinin üzerinde İtalyan Lara Piana marka kaz tüyü montu göze çarptı. Rusya’daki sosyal medyada Vladimir Putin’in üzerindeki montun 10 bin Euro’dan pahalı olduğu iddia edildi. 

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#Rusya#Vladimir Putin#Ukrayna

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