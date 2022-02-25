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Putin’in hedefindeki başkan

#Volodimir Zelenski#Putin#Hedef
Putin’in hedefindeki başkan

Ukrayna’da 2019 yılında sürpriz bir şekilde cumhurbaşkanı seçilen eski komedyen Volodimir Zelenski, şimdi Avrupa yakın tarihinin en ciddi krizinin baş aktörlerinden oldu. Kimdir bu Zelenski ve niye Putin onu devirmek istiyor?

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ZELENSKİ’nin 2019 seçimlerinden sonra iktidara gelmesi başta şaka gibiydi. ‘Halkın Hizmetkârı’ isimli dizide kazara başkan olan küfürbaz bir öğretmeni canlandıran ünlü komedyen Volodimir Zelenski, bir anda kendini başkanlık koltuğunda buldu.

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TEPKİ OYLARI

Ukrayna’yı sarsan Batı yanlısı Turuncu Devrim ve 2014 tarihli Maydan Devrimi, Kırım’ın Rusya tarafı ilhakı sonrasında Zelenski, Rusya ile denge ilişkisi güden Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’yu yenerek cumhurbaşkanı seçildi. Zelenski’nin seçiminde halk tabanında yarattığı sempati gibi, tepki oyları da etkili olmuştu. Yüzde 73.2 oy aldı.

Putin’in hedefindeki başkan

TRUMP İLE GÜNDEM

İsmini diziden alan ‘Halkın Hizmetkârları’ partisinin adayı olan Zelenski, zengin oligarklar ve çikolata kralı Poroşenko’ya karşı ‘taze’ bir isim olarak öne çıktı. Ancak bir yandan da siyasi bir deneyimi olmayan Zelenski’nin ülkeyi nasıl yöneteceği de merak konusu oldu.

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Zelenski, siyasi tecrübesizliğiyle bir anlamda eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve eski ABD Başkanı Donald Trump’a benzetildi. Yine adı uluslararası gündemde Trump ile ilgili bir skandalla anıldı. Donald Trump’ın 2020 seçimlerinden önce Demokrat Parti’den rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna’da yolsuzluk yaptığına dair iddiaları soruşturması için baskı yaptığı ortaya çıktı.

Putin’in hedefindeki başkan

BIDEN’DAN SÖZDE DESTEK

Rusya lideri Vladimir Putin ile Batı yanlısı Zelenski’nin kimyası baştan beri hiç tutmadı. 2019 yılında seçimlerden birkaç ay sonra Paris’te buluştuklarında Putin bunu ‘önemli bir adım’ olarak niteledi. Zelenski ise “Dürüst olmam gerekirse, çok az gelişme var” yorumunda bulundu. O zamandan bu yana iki lider arasındaki tansiyon giderek arttı.

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PUTİN NİYE TEPKİLİ

Zelenski’nin Batı’ya ısrarla yaptığı ‘Bizi NATO’ya alın’ çağrısı Putin’i çileden çıkardı. NATO’nun doğuya genişlemesini ulusal bir tehdit olarak gördüğünü ifade eden Putin, ABD ve NATO’dan doğuya genişleme olmayacağına dair yazılı güvenceler istedi, bunu alamayınca da savaşın fitilini ateşledi. Biden yönetiminin desteği ise silah yollamak, komşu NATO ülkelerine takviye yapmak, yaptırım açıklamakla sınırlı kaldı.

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Putin’in hedefindeki başkan

REYTİNG KRALIYDI

- 25 Ocak 1978 tarihinde doğdu. Mühendis ve matematikçi bir ailenin oğlu.

- Kiev Milli Ekonomi Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gördü, ancak hukuk alanında hiç çalışmadı.

- Öğrencilik yıllarından itibaren tiyatro gruplarında yer aldı. Sonra kabare grubu kurdu.

- 2003 yılında medya içeriği hazırlayan bir eğlence şirketi kurdu.

- Aynı yıl üniversiteden arkadaşı Elena Kiyaşko ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var.

- 2005 yılında Ukrayna’da en çok izlenen şovlardan biri olan ‘Vecherniy Kvartal’ programını yazdı, oynadı, sunuculuğunu yaptı.

- 2015 yılında ‘Halkın Hizmetkârı’ dizisiyle ününe ün kattı. Dizide kazaen başkan olan bir öğretmeni canlandıran Zelenski, birkaç yıl sonra ise başkan seçildi.

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#Volodimir Zelenski#Putin#Hedef

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