Putin'in açıklaması ile gerilim tırmandı! Ukrayna, İngiltere ve ABD'den peş peşe tepkiler...

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı ülkenin doğusundaki çatışmalarla devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den bu sabah sürpriz bir açıklama geldi. Kısmı seferberlik ilan ettiğini duyuran Rus lider Batı'ya açık bir şekilde gözdağı vererek 'Batı'ya söylüyorum, kullanacak çok silahımız var, bu bir blöf değil' dedi.



Gözden Kaçmasın Putin kısmi seferberlik ilan etti Haberi görüntüle

İLK TEPKİ İNGİLTERE'DEN: TEHDİTLER CİDDİYE ALINMALI



Rusya'da kısmi seferberliğin kapsamı konusunda açıklamalar peş peşe gelirken, kısmi seferberlik kararına ilk tepki İngiltere'den geldi. Yapılan açıklamada Putin'in tehditlerinin ciddiye alınması gerektiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gillian Keegan konuya ilişkin açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Putin'i tarihi yeniden yazmakla suçladı. Putin'in kullandığı dilin endişe verici olduğunu belirten Keegan, Rus lideri kendi medyasının ötesine bakmaya çağırdı.

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Keegan SKYNews'e yaptığı açıklamada son dönemde gerilimde belirgin bir tırmanış olduğunu belirterek tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.



ALMANYA: KÖTÜ VE YANLIŞ BİR ADIM



Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Putin'in seferberlik kararı için "Rusya'dan başka bir kötü ve yanlış adım" değerlendirmesinde bulundu. Habeck açıklamasında bu kararın Ukrayna'da gerilimi tırmandıracağına dikkat çekti.



ABD: ZAYIFLIK VE BAŞARISIZLIĞIN İŞARETLERİ



ABD'nin Ukrayna büyükelçisi Bridget Brink, Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada seferber klik kararının 'zayıflık' işareti olduğunu belirterek, "Sahte referandumlar ve seferberlik kararı Rusya'nın başarısızlığının işaretleridir. ABD, Ukrayna topraklarının ilhakını asla tanımayacak ve ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecektir" dedi.



UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA! 3 GÜNLÜK SAVAŞ GÖNDERMESİ

Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak Twitter hesabından yaptığı açıklamada '3 günlük savaş' göndermesi yaparak şunları söyledi;

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"3 günlük savaşın 210. gününde Rusya'nın elde ettikleri;

1- Seferberlik

2-Kapatılan sınırlar, bloke edilen banka hesapları

3 Askerden kaçanlar için hapis

Her şey planınıza göre devam ediyor değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var."



"SEFERBERLİK VE SAHTE REFERANDUMLAR HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK"



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise "Sahte referandumlar ve seferberlik hiç bir şeyi değiştirmeyecek. Rusya, Ukrayna topraklarını yasadışı bir şekilde işgal eden saldırılarda bulundu. Ukrayna topraklarını özgürleştirme hakkına sahiptir ve Rusya ne derse desin buna devam edecektir" açıklamasında bulundu.



ÇEKYA'DAN SERT AÇIKLAMA

Çekya Başbakanı Petr Fiala Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya tepki göstererek "Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik, Rusya'nın Ukrayna savaşında tek saldırgan olduğunun bir başka kanıtı. Ukrayna'nın yardıma ihtiyacı var ve bunu kendi çıkarlarımız için yapmaya devam etmeliyiz. " dedi.



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