Son dakika... Putin kısmi seferberlik ilan etti

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünya gündemine birinci sıradan giren açıklamalar geldi.

Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Kısmi seferberliğin bugünden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

'BATI RUSYA'YI YOK ETMEK İSTİYOR'

'Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek' diyen Putin Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.

Putin, 'Kısmi seferberlikten bahsediyoruz,yani şu anda yedekte bulunan vatandaşlar zorunlu askerliğe tabi olacak' dedi.

BATI'YA NÜKLEER UYARI

'Batı'ya söylüyorum, kullanacak çok silahımız var, bu bir blöf değil' diyen Rus lider Ukrayna'nın doğusunda savaşan gönüllülerin Rus silahlı kuvvetlerinin üyeleriyle aynı statüye sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Putin, 'Nükleer silahlarla bize şantaj yapmaya çalışanlar, işlerin tersine dönebileceğini bilmeli' ifadesi ile Batı'ya uyarıda bulundu.

KISMİ SEFERBERLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, karar kapsamında 300 bin kişinin askere alınacağını belirtti. Rus bakan öğrencilerin ise silah altına alınmayacağının altını çizdi.

Şoygu 'Büyük bir seferberlik kaynağımız var. Yani orduya hizmet etmiş, savaş tecrübesi edinmiş ve askeri uzman sayısı neredeyse 25 milyona ulaşıyor. Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak. Bunlar ordu hakkında hiçbir şey duymamış insanlar değiller. Bunlar, önce askerliğini yapmış olanlar, ikincisi askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar. Seferberlikle askere çağırılanlar cepheye gönderilmeyecek, şu anda sadece askerlik görevini sürdürenler harekat bölgelerine gönderiliyor. Yedek askerler ve askeri öğrenciler silah altına alınmayacak' şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

BBC MUHABİRİ: YURT DIŞINA BİLET SATIŞLARI ARTTI

BBC’nin Moskova’daki muhabiri Will Vernon, bu açıklamanın Rusları endişelendirdiğini söyledi.Vernon’a göre çok sayıda Rus, özellikle de genç profesyoneller, bir an önce ülkeyi terk etmeye çalışacak.

Vernon kararın ardından Rus borsasının sert bir şekilde düştüğünü, yurt dışına uçak bileti satışlarında ise artış olduğunu aktardı.

PUTİN'DEN REFERANDUM KARARINA DESTEK

Putin'in açıklamaları doğu ve güney Ukrayna'daki Rus kontrolündeki bölgelerin Rusya'ya katılmak için referandum kararı almalarından bir gün sonra geldi.

Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerinin altını çizdi.

Haberin Devamı

'SAHTE REFERANDUMLAR HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK'

Ukrayna tarafından ilk açıklama ise dışişleri bakanı düzeyinde gelmişti. Ukraynalı bakan Kuleba, 'Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek' demiş ve Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Rusya, Ukrayna topraklarının bir bölümünü işgal eden bir saldırgan konumundadır. Ukrayna, topraklarını kurtarmak için her türlü hakka sahiptir ve Rusya ne derse desin onları özgürleştirmeye devam edecektir.'

RUSYA AYLAR SONRA ASKERİ KAYBI AÇIKLADI

Aylardır askeri kayıplarını açıklamayan Rusya, 24 Şubat'ta başlayan savaşta 5 bin 937 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Moskova konu ile ilgili ilk resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmış ve savaştaki asker kayıp 498 olarak açıklanmıştı.