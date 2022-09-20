Son dakika... Donetsk, Luhansk ve Herson Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Ukrayna'nın taarruzu son sürat devam ederken Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinde flaş bir karar geldi.

Üç bölge de, Rusya'ya katılmak için 23-27 Eylül tarihleri arasında referanduma gideceklerini duyurdu.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Rusya'dan ilk açıklama Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Lavrov, referandum kararını alıp almamanın bölge halkına kaldığını söyledi.

Lavrov, 'Başından beri bölgede yaşayan halkın kendi kaderini tayin etmesi gerektiğini savunuyoruz'dedi.

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Lavrov, 'Donbass halkları kendi kaderlerinin efendisi olmak istiyorlar' ifadesi ile referandum kararına Rusya'nın destek verdiğini birinci ağızdan ifade etmiş oldu.

'SAHTE REFERANDUMLAR HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK'

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Ukrayna tarafından ilk açıklama da dışişleri bakanı düzeyinde geldi. Ukraynalı bakan Kuleba, 'Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek' dedi.

Kuleba Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Rusya, Ukrayna topraklarının bir bölümünü işgal eden bir saldırgan konumundadır. Ukrayna, topraklarını kurtarmak için her türlü hakka sahiptir ve Rusya ne derse desin onları özgürleştirmeye devam edecektir.'

Öte yandan Ukrayna, Oskil nehrinin doğusunu kontrol altına aldıklarını öne sürdü. Bu gelişmenin doğrulanması takdirinde Rus ordusu Harkov bölgesinden tamamen çıkartılmış olacak.

Harkov’un komşu Luhansk bölgesinin Ukraynalı yerel yöneticisi Serhiy Haidai, bir sonraki hedefin Luhansk’ın ele geçirilmesi olacağını söyledi.

Haidai’ye göre bundan sonraki hedef Rusların Mayıs ayında ele geçirdiği Lyman kentini almak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de şimdiden bir sonraki saldırı için hazırlıkların başladığını aktardı.

Ukrayna güçleri Oskil’in doğusunu ellerinde tutabilirse ilerleyişleri açısından kritik olacak. Oskil nehri, Rusya’nın saldırılarının ana odağı olan Donbas bölgesinden geçen Donetsk nehrinin güneyinde akıyor.