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Putin'i kınamayı reddeden Gergiev, Münih Filarmoni Orkestrası'ndan kovuldu

#Valery Gergiev#RUSYA#Ukrayna
Putini kınamayı reddeden Gergiev, Münih Filarmoni Orkestrasından kovuldu

Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, Rusya'nın Ukrayna saldırısını kınamayı reddeden ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'in 5 Mart'ta sergilenecek Rus Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasını yönetemeyeceğini duyurdu.

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Putin'in eski dostu ve sıkı destekçisi olan 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Putin'in saldırısı sonrası sessizliğini koruyan ünlü şefe Münih Filarmoni Orkestrası dün 24 saat süre vermiş ve Putin'i kınayan bir bildiri yayınlamasını istemişti.

ÜNLÜ GÖSTERİDEN ÇIKARILDI

Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala bugün, Putin'i kınama çağrılarını ısrarla cevapsız bırakan Gergiev'in 5 Mart'ta sergilenecek Rus Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasını yönetemeyeceğini duyurdu.

BİR ÇOK PERFORMANSI İPTAL EDİLDİ

Gergiev, son günlerde gerçekleştirmesi gereken bir çok performanstan hali hazırda uzaklaştırılmıştı. Çevresindeki en yakın isim olan menajeri Marcus Felsner bile Rusya saldırısı sonrası ünlü şefi eleştirmiş ve "Gergiev'i savunmak bizim için imkansız hale geldi." demişti.

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#Valery Gergiev#RUSYA#Ukrayna

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