Putin'e ihanet ettiği iddia ediliyordu... 'General Armegadon'un akıbeti belli oldu

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Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce askeri liderliğe sonra da Putin'e isyan bayrağı açmış, stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan alan Wagner hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirmişti.

Dünyanın dakika dakika takip ettiği kriz Belarus'un araya girmesi ile çözülmüş, Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente sadece 200 kilometre kala durmuştu.

Krizden geriye ise pek çok cevapsız soru kaldı. ABD istihbaratının isyanı haftalar öncesinden haber aldığı biliniyordu.

Aynı kaynaklar Ukrayna'daki eski Rus komutanı Orgeneral Sergei Surovikin'in Wagner isyanından haberdar olduğunu açıklamıştı.

The Moscow Times'ın gözaltında olduğunu açıkladığı 'General Armegadon' lakaplı Rus komutanın akıbeti sonunda belli oldu.

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Surovikin ile ilgili resmi açıklama Devlet Duması Savunma Komitesi başkanı Andrei Kartapolov'dan geldi.

Sergey Surovikin Putin'in yakın çevresinde yer alan bir isim olarak biliniyor. Rus generalin Kremlin'in özellikle askeri konularda karar alma mekanizmasında önemli bir yere sahip olduğu da uzun süredir dile getiriliyor... (Fotoğraf: AP)

Kartapolov'un sosyal medyada yayınlanan bir videoda şunları söylediği duyuldu;

'Surovikin şu anda dinleniyor. Şimdilik müsait değil.'

UKRAYNA OPERASYONUNU YÖNETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ocak ayında Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Moskova'nın 'özel askeri operasyon olarak' nitelediği Ukrayna işgalinin genel komutanlığı görevine getirmişti.

Bu değişiklik ile Ekim'de işgal birliklerinin komutanlığını alan Surovikin'in görevi son bulmuştu.

Surovikin, 1991 yılında Gorbaçov’a yönelik askeri darbede görev almıştı.

Surovikin’e bağlı birlik, Moskova’da üç darbe karşıtının öldüğü operasyona katılmış, Surovikin ise ilerleyen dönemde tutuklanmış, ancak soruşturma sonrası suçsuz bulunmuştu.