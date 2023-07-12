×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Putin'e ihanet ettiği iddia ediliyordu... 'General Armegadon'un akıbeti belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Wagner#Rusya#Dünya
Putine ihanet ettiği iddia ediliyordu... General Armegadonun akıbeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 15:44

24 saat içinde sona eren Wagner krizinin yankıları sürüyor. Wagner isyanından geriye onlarca cevapsız soru kaldı. Bunlardan birisi de 'Prigojin içeriden yardım aldı mı' sorusu. Pek çok kaynağa göre bu sorunun yanıtı 'evet'. Putin'in en güvendiği generallerden birisinin Prigojin ile beraber hareket ettiği iddiası sonrası adeta sırra kadem basan Rus general ile ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Haberin Devamı

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce askeri liderliğe sonra da Putin'e isyan bayrağı açmış, stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan alan Wagner hedefini ülkenin siyasi kalbi Moskova'ya çevirmişti.

Dünyanın dakika dakika takip ettiği kriz Belarus'un araya girmesi ile çözülmüş, Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente sadece 200 kilometre kala durmuştu.

Krizden geriye ise pek çok cevapsız soru kaldı. ABD istihbaratının isyanı haftalar öncesinden haber aldığı biliniyordu.

Gözden KaçmasınKremlin tepki gösterdi, yanıt Stoltenbergden geldiKremlin tepki gösterdi, yanıt Stoltenberg'den geldi! Haberi görüntüle

Aynı kaynaklar Ukrayna'daki eski Rus komutanı Orgeneral Sergei Surovikin'in Wagner isyanından haberdar olduğunu açıklamıştı.

The Moscow Times'ın gözaltında olduğunu açıkladığı 'General Armegadon' lakaplı Rus komutanın akıbeti sonunda belli oldu.

Haberin Devamı

Surovikin ile ilgili resmi açıklama Devlet Duması Savunma Komitesi başkanı Andrei Kartapolov'dan geldi.

Putine ihanet ettiği iddia ediliyordu... General Armegadonun akıbeti belli oldu
Sergey Surovikin Putin'in yakın çevresinde yer alan bir isim olarak biliniyor. Rus generalin Kremlin'in özellikle askeri konularda karar alma mekanizmasında önemli bir yere sahip olduğu da uzun süredir dile getiriliyor... (Fotoğraf: AP)

Kartapolov'un sosyal medyada yayınlanan bir videoda şunları söylediği duyuldu;

'Surovikin şu anda dinleniyor. Şimdilik müsait değil.'

UKRAYNA OPERASYONUNU YÖNETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ocak ayında Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Moskova'nın 'özel askeri operasyon olarak' nitelediği Ukrayna işgalinin genel komutanlığı görevine getirmişti.

Gözden KaçmasınRusyadan Batıya gözdağı... Lavrovdan flaş Ukrayna savaşı açıklamasıRusya'dan Batı'ya gözdağı... Lavrov'dan flaş Ukrayna savaşı açıklamasıHaberi görüntüle

Bu değişiklik ile Ekim'de işgal birliklerinin komutanlığını alan Surovikin'in görevi son bulmuştu.

Surovikin, 1991 yılında Gorbaçov’a yönelik askeri darbede görev almıştı.

Surovikin’e bağlı birlik, Moskova’da üç darbe karşıtının öldüğü operasyona katılmış, Surovikin ise ilerleyen dönemde tutuklanmış, ancak soruşturma sonrası suçsuz bulunmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Wagner#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık