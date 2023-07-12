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Rusya'dan Batı'ya gözdağı... Lavrov'dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusyadan Batıya gözdağı... Lavrovdan flaş Ukrayna savaşı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 10:37

NATO’nun Ukrayna’nın birliğe kabulü noktasında ucu açık bir süreçten söz etmesinin yankıları sürerken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Batı'yı hedef alan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, savaşın hangi koşulda sona ereceğini dünyaya ilan etti.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

NATO’nun Ukrayna’nın birliğe kabulü noktasında ucu açık bir süreçten söz etmesinin yankıları sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Endonezya basınına konuştu.

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'Uluslararası ilişkilerin mevcut aşamasını yeni bir Soğuk Savaş olarak tanımlamıyoruz' diyen Lavrov, Batı Rusya'yı yenmeye çalışmaktan vazgeçene kadar Ukrayna savaşının bitmeyeceğini söyledi.

Lavrov Ukrayna'daki savaş ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'Batı, hakimiyetini sürdürme planlarından ve Rusya'yı kuklası Kiev aracılığıyla stratejik bir yenilgiye uğratma saplantısından vazgeçene kadar devam edecek.'

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'Mesele farklı bir şey, yani çok kutuplu bir uluslararası düzenin kurulması. Bu objektif bir süreçtir. Avrasya, Asya-Pasifik bölgesi, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'da yeni küresel anlamlı karar alma merkezlerinin güçlendiğini herkes görebilir' diyen Lavrov, Batı'nın bu süreci yavaşlatmaya çalıştığını öne sürdü.

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NATO'NUN UKRAYNA KARARINA ZELENSKİ'DEN TEPKİ

Öte yandan Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi’nin ilk gününün ardından konuşan Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO standartlarına gelmesi için birkaç yıllık bir programın oluşturulduğunu belirtti.

NATO’nun Ukrayna’nın birliğe kabulü noktasında ucu açık bir süreçten söz etmesi, Zelenski’nin tepkisini çekti.

Zelenski katılımın geciktirilmesinin 'saçma' olduğunu ifade ediyor ve savaşın sonlanmasıyla birlikte üyeliğe alınmaları gerektiğini savunuyor.

Ukrayna lideri, ülkesinin Rusya ile olası müzakerelerinde NATO’nun pazarlık unsuru yapılması ihtimalini eleştiriyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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