Putin'den zehir zemberek Afganistan sözleri: ABD ve müttefikleri insani felakete sebep oldu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesinin gerektiğini belirterek, "Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir." dedi.

Putin, Rusya'nın Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda Afganistan'daki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve diğer Batılı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından "gerekli derslerin" alınması gerektiğini ifade eden Putin, "Afganistan'a girdiklerini ve çok sayıda hata yaptıklarını ifade ediyorlar. Şimdi aynı hataları diğer ülkelere karşı uyguluyorlar. Yaptırımlar nedir? Bir ülkenin kendi kurallarını başka bir ülkeye empoze etme çabasıdır ve bunu dünyanın çeşitli ülkelerine yönelik sürdürüyorlar. Eğer gerçekten hatalarından önemli dersler alırlarsa, o zaman dünya siyasetinde değişiklikler görebiliriz." diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'da serüveni için 1,5 trilyon dolardan fazla para harcadığına dikkati çeken Putin, "Amerikalılar son derece pragmatik insanlar ancak bu kadar harcamanın ardından sonuç ne oldu? Afganistan'da ABD ve müttefikleri için çalışan ve terk edilen insanların sayısına bakarsanız, bu bir insani felakettir." dedi.

Demokrasinin ülkelere güç kullanarak empoze edilmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Putin, "Bazılarının demokrasiye ihtiyacı varsa, halk buna kendiliğinden karar verir, şiddete başvurmaya gerek yoktur." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın Afganistan'ın bölünmesinden yana olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Afganistan bölünürse kiminle muhatap olacağız? Rusya'nın, Taliban'ın Afganistan'ı neredeyse tamamıyla kontrol ettiği gerçeğinden yola çıkması gerekiyor. Taliban medeni topluma ne kadar hızlı dahil olursa, onunla iletişim kurmak, etkilemek, bazı soruları sormak ve medeni toplumun kurallarını anlatmak o kadar kolay olur. Taliban hükümetinin tanınması için açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir."

LAVROV: AFGANİSTAN MESELESİNİN BARIŞ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİ İÇİN FIRSATLAR VAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesinin barış yoluyla çözülmesi için fırsatların bulunduğunu belirterek, "Taliban ve Afgan Tacikler arasında müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyorum." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen "Yeni Bilgi" Federal Eğitim Maratonu'nda güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan meselesini değerlendiren Lavrov, Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki Tacik kökenli gruplar ile Taliban arasında müzakerelerin sonlandırıldığına dikkati çekti.

Lavrov, "Afganistan meselesinin barış yoluyla çözülmesi için fırsatlar var. Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Pencşir Vadisi'nde son yüzleşme kıvılcımlarının müzakerelere dönüşeceğini umuyorum. Bu müzakereler başlamıştı, sonra kesildi ve çatışmalar başladı. Taliban ve Afgan Tacikler arasında müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Afganistan'da Taliban dahil tüm siyasi ve etnik güçlerle temasta olduklarını dile getiren Lavrov, söz konusu güçler arasında diyaloğun sağlanması konusunda girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Lavrov, "Siyasi çözümün, Taliban'ın temsil ettiği Peştun, Tacik, Özbek, Hazaralar arasında uzlaşmayı içermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, iki ülkenin 2008'de diplomatik ilişki kurmaya çalıştığını anımsattı. Lavrov, şunları kaydetti:

"Taraflar, Karabağ meselesinin çözüm sürecini farklı şekilde görüyordu ancak şimdi, Karabağ'da savaşın sona ermesiyle siyasi süreç ile ekonomik ve ulaşım bağlantılar için altyapının oluşturulduğu dönemde Türk ve Ermeni meslektaşlarımızın, ikili ilişkileri iyileştirme yönünde girişimlerde yeniden bulunması mantıklı olacak."

Bakan Lavrov, bu konuda aktif şekilde yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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