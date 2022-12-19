Putin’den Ukrayna'daki Rus askerlerine ücretsiz arsa kararı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin moralini yüksek tutmak için yeni bir karara daha imza attı. Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayınlanan kararnameye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine ve Ukrayna'daki savaşta başarılı olan Rus askerlerine Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol bölgesinden arsa verilmesini tavsiye eden bir kararname imzaladı.

Yayınlanan kararnamede, "Özel askeri operasyona katılarak devlet üstün liyakat ödülü alan, çatışmalarda yaşamını yitiren ve çatışmalarda gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesi tavsiye ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu karara göre Ukrayna'da savaşan ve başarılı olan Rus askerlerine ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de, "sosyal destek" kapsamında istedikleri bu 3 ayrı bölgeden arsa temin edilmesi öngörülüyor.

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"BELARUS TAM ANLAMIYLA MÜTTEFİKİMİZDİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'u ziyaret etti. Başkent Minsk'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelen Putin, burada iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilere değindi. Rus ve Belarus heyetlerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Putin, "Başkanla, (Aleksandr Lukaşenko), 2016'da yaptığımız bir görüşmede ticaret hacmimizin 40 milyar dolara ulaşacağını söylemiştim. Bu yıl büyük ihtimalle ticaret hacmimiz 40 milyar dolar sınırında olacak" dedi.

Birçok alanda Belarus ile ortak çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Putin, "Son dönemlerde güvenlik konularına, uluslararası arenada işbirliğine önem verdik. Genel olarak ilişkilerimizin bu yönde ilerlemesinden memnunuz. Bugün Lukaşenko ile başta ekonomi olmak üzere hükümet ve bazı birimlerin çalışmalarının sonuçlarını görmek istedik. Belarus sadece son yıllarda iyi işbirliğimiz olan bir ülke değil, tam bir anlamıyla müttefikimizdir" ifadelerini kullandı.

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"BELARUS'A İLAVE GAZ SEVKİYATI YAPABİLİRİZ"

Belarus'un Rusya'dan gaz sevkiyatı konusunda artışa gidilmesi yönünde taleplerine cevap veren Putin, Rusya'nın desteğiyle Belarus'ta bir nükleer santral inşa edildiğini hatırlatarak, "Tüm alanlarda aktif olarak çalışmalar yürütüyoruz. Enerji sektöründe Sayın Başkanın da belirttiği gibi kendi zararımıza da olsa bir nükleer santral inşa ediyoruz ve bir birim çalışıyor. Bu projeyi daha da geliştirmeye yeni bloklar inşa etmeye hazırız. Bu yönde ilerlemek için müzakerelere ve harekete geçmeye hazırız" dedi.

Nükleer santralin geliştirilmesi durumunda ilave gaz sevkiyatına ihtiyaç kalmayacağının altını çizen Putin, "Rusya Federasyonu'ndan Belarus'a ilave gaz sevkiyatı yapabiliriz. Ancak nükleer güç santralinin ürettiği enerji miktarı 4 buçuk milyar metreküp doğalgaza eşdeğer geliyor" ifadelerini kullandı.



"BELARUS VE RUSYA TEHDİTLERE CEVAP VERİYOR"

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise, Batılı ülkelerle yaşadıkları sorunları işaret ederek, "Belarus ve Rusya ilişkilerini dünyada değişen duruma bir tepki olarak gelişiyor. Bazı sorunlara rağmen baskı ve tehditlere karşı hala yanıt verebildiğimizi düşünüyorum. Ortak adımlar sayesinde yaptırım baskısının üstesinden gelmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Rusya ile gaz fiyatları konusunda anlaşmak için ortak zemin arayacaklarını belirtti.

Belarus'u ziyaret eden Rus heyetinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da bulunması nedeniyle birçok medya kuruluşunda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına Balarus ordusunu da dahil edeceği yorumları yapılırken, heyette bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu iddiaları yalanladı. Yayınlanan haberleri eleştiren Peskov, "Bu haberler aptalca ve uydurma haberler. Belarus ile en gelişmiş entegrasyon rejimine sahibiz. Elbette hiç kimse birbirini zorlamıyor. Herkes halklarımızın ve birlik devletimizin çıkarlarına en uygun adımları atıyor. Rusya ve Belarus'un hararetli ve çalkantılı durum dikkate alınarak gündemde askeri meseleler de olacak. Devlet Başkanı Lukaşenko daha geçen hafta bu planı eleştirdi. Ortak gaz piyasası oluşturma planlarında geç kaldığımızı söyledi. Ancak burada bazı nüanslar var. Bunlar elbette gündemde olacak. Genel olarak elbette Belarus doğal gaz açısından tamamen ayrıcalıklı koşullara sahip” dedi.