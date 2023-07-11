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Putin'den kritik zirveye saatler kala saldırı emri... Ukrayna'dan ilk açıklama geldi

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#Ukrayna Savaşı#NATO#Dünya
Putinden kritik zirveye saatler kala saldırı emri... Ukraynadan ilk açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 11:07

Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta zirve bugün başlıyor. 2023'ün en önemli toplantısı olarak lanse edilen zirvenin başlamasına saatler kala Rusya Ukrayna'ya yeni bir saldırı başlattı. Konu ile ilgili Kiev'den beklenen açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri Vilnius'tan gelen haberlerde

NATO Zirvesi 11-12 Temmuz'da Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek.

Dün Erdoğan'ın katıldığı görüşme ile İsveç'e NATO vizesi çıkarken NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Litvanya’nın başkenti bugün kentte iki günlük bir zirve için bir araya geliyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana dördüncü kez toplanan liderler, İttifak’ın bugünü ve yarınını yakından ilgilendiren kararlara imza atacaklar.

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2023'ün en önemli toplantısı olarak lanse edilen zirvenin başlamasına saatler kala Rusya'dan flaş bir hamle geldi.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Moskova'dan gelen tehditlere odaklanan bir NATO zirvesinden birkaç saat önce Kiev'e gece hava saldırısı düzenledi.

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Ukrayna ordusu, hava savunma sistemlerinin İran yapımı Shahed İHA'larını hedeflerine ulaşmadan düşürdüğünü duyurdu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, Telegram'da yaptığı bir paylaşımda, 'Düşman bu ay Kiev'e ikinci kez havadan saldırdı' dedi.

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Popko, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin Rusya'nın fırlattığı tüm İran yapımı Shahed İHA'larını hedeflerine ulaşamadan düşürdüğünü söyledi.

Hasar veya can kaybı hakkında ise henüz resmi bir açıklama geldi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, başkentin üzerinde bir saat boyunca ve Ukrayna'nın doğusundaki diğer bölgelerde daha uzun süre hava saldırısı alarmları verildiğini söyledi.

İngiliz gazete saldırının liderlerin Ukrayna'nın bloğa katılıp katılamayacağını tartışacakları Litvanya'da yapılacak bir NATO zirvesinden saatler önce gerçekleştiğine dikkat çekti..

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NATO ÜLKELERİ UKRAYNA'YI NASIL DESTEKLİYOR?

ABD, müttefiklerinin Ukrayna'ya, F-16 dahil Amerikan savaş uçakları verebileceğini söylüyor. Ukrayna pilotları onları kullanmak için eğitiliyor.

ABD, Ukrayna'ya 31 tane Abrams tankı gönderiyor. İngiltere 14 tane Challenger 2 tankı, Almanya 18 tane Leopard 2 tankı gönderdi. Diğer Avrupa ülkeleri de onlarca tank gönderiyor.

Strykers ve Bradleys gibi zırhlı savaş araçları da gönderildi. ABD ve İngiltere, Ukrayna'ya Himars gibi füze sistemleri de gönderdi.

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#Ukrayna Savaşı#NATO#Dünya

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