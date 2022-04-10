Putin'den flaş Ukrayna hamlesi... Tüm yetkiyi ona verdi!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de aralarında olduğu pek çok kritik bölgeden çekilen Rusya'dan savaşın kaderini tayin edecek bir hamle geldi.

Putin, Ukrayna'daki savaşı komuta edecek ismi değiştirdi. CNN International'da yer alan habere göre, Putin, Ukrayna’daki savaşın yönetimini General Alexander Dvornikov’a verdi.

SAVAŞ TEK BİR BÖLGEDE YOĞUNLAŞACAK

Aynı habere göre, Rusya’nın güney ordularını yöneten Dvornikov'un Rus güçlerinin Donbass'a yapacağı saldırıyı tam yetki ile yöneteceği iddiasına da yer verildi.

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Başka bir deyişle Dvornikov ile savaşın Donbass bölgesine kayması ve Rus generalin birden fazla cephede savaşmak yerine bu bölgeye yoğunlaşması bekleniyor.

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ABD’li ve Avrupalı yetkililerden alınan bilgilere dayandırılan haberde bunun Rus ordusunun koordinasyonunda yeni bir ivme getirebileceği belirtildi.

CNN International'a konuşan Avrupalı yetkili bu adımın Rus ordusunun kötü gidişatını kanıtladığını belirtti ve yeni general ataması ile ilgili 'Bunun ne kadar etkili olduğunu göreceğiz' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen bir ödül töreni sırasında General Alexander Dvornikov (sağda) ile poz veriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen bir ödül töreni sırasında General Alexander Dvornikov (sağda) ile poz veriyor.

SURİYEDEKİ İLK RUS KOMUTAN

60 yaşındaki Dvornikov, Putin'in Esad hükümetini desteklemek için Eylül 2015'te Suriye'ye asker göndermesinden sonra Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarının ilk komutanıydı.

PUTİN'DEN '9 MAYIS' EMRİ

Batı merkezli istihbarat raporları da Moskova'nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini ve 9 Mayıs’a odaklandığını öne sürüyor.

Aynı raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.

İLK HEDEF: KARA KORİDORU

Rus kuvvetleri iki büyük doğu bölgesini ele geçirmeye ve doğuda Kırım'dan Rusya sınırına kadar olan güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmaya odaklanmış durumda.

NAZİ ALMANYASI’NIN RUSLARA TESLİM TARİHİ

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Nazi Almanyası’nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.

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Almanya, normalde 8 Mayıs 1945’te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin’deki Alman Parlamentosu’na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti.

Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.