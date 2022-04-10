Nükleer topun cenazede işi ne

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DÜNYA, önceki gün Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorks’ta 50’den fazla kişinin öldüğü tren istasyonuna yönelik saldırının şokunu yaşarken Rusya lideri Vladimir Putin, başkent Moskova’da ülkenin tartışmalı siyasetçilerinden olan Vladimir Jirinovski’nin cenazesine katıldı.

KİLİSE ÖNCEDEN BOŞALTILDI

Rusya, Kramatorsk saldırısıyla ilgisinin bulunmadığını savunurken gözler Kurtarıcı İsa katedralindeki cenaze törenine katılan Putin’deydi. Görgü tanıklarına göre, Putin gelmeden Jirinovski’nin yakınları dahil kilise boşaltıldı. Kırmızı güllerle Jirinovski’nin tabutunun başına gelen Putin’in hemen arkasında yürüyen askeri bir görevlinin elindeki çanta ise dikkat çekti.

‘NÜKLEER FUTBOL TOPU’

İngiliz The Sun gazetesine göre çanta, ABD başkanlarında da bulunan ve ‘futbol topu’ diye de anılan nükleer savaşı başlatmak için gerekli kodların bulunduğu çantaya çok benziyordu. Rus medyası daha önce Rusya Federasyonu’ndan üst düzey yetkililerin giriş yapabildiği bu çantalardan üç adet bulunduğunu yazmıştı. Nükleer çantanın, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlatılan Rus işgalinin sürdüğü ve Rusya’nın nükleer güçlerini alarma geçirdiği bir dönemde ortaya çıkarılması ayrıca dikkat çekti.

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VLADİMİR JİRİNOVSKİ’YE SAYGI

Rus siyaset sahnesinin en tartışmalı figürlerinden olan Jirinovski, geçen salı günü 75 yaşında yıl başından bu yana mücadele verdiği koronavirüse yenik düşmüştü. Türkolog olan Jirinovski, Rusya’da resmen tanınmış ilk muhalefet partisinin lideriydi. Liberal Demokrat Parti’nin aslında Putin’in iktidarda kalmasını sağlamak için kurgulandığı da iddialar arasındaydı. 1990’lı yıllarda Yunanistan’dan Rusya’ya kaçan terörist başı Abdullah Öcalan’ın konuk edilmesinde etkili olan Jirinovski, 2000’li yıllardan sonra Türkiye’ye yönelik daha ılımlı bir tavır almıştı.

22 Aralık’ta yaptığı konuşmada Jirinovski, Putin’in askerlerini 22 Şubat’ta Ukrayna’ya yollayacağını söyleyerek “Rusya yeniden büyük bir ülke olacak. Herkes çenesini kapatsın, ülkemize saygı göstersin” demişti. Rusya, Jirinovski’nin öngördüğü tarihten iki gün sonra Ukrayna’ya girmişti.

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ASLINDA HER ZAMAN YANINDA

- Rusça’da ‘cheget’ diye adlandırılan çanta nükleer silah fırlatma komuta zincirinin çok önemli bir parçasını oluşturuyor.

- Çanta sayesinde Putin, Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlanabiliyor.

- Çantada nükleer füzeyi fırlatacak bir düğme bulunmuyor. Çanta sayesinde başkan fırlatma emirlerini askeri komutanlığa iletiyor. Genelkurmay ya doğrudan füzeleri aktive ediyor ya da emir komuta zincirinde ilgili birimlere emri aktarıyor.

- Putin aslında ‘cheget’i hep yanında taşıyor ancak cenazede görünür bir şekilde yer alması konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

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- 1995 yılında Norveç ve ABD’nin ortak füze denemesi sonrasında dönemin Rusya başkanı Boris Yeltsin’in bir kez çantayı kullandığı söylense de bu teyit edilmiş değil. Rusya, Norveç ve ABD’nin füze denemesini ‘nükleer’ sanarak alarma geçmiş, ancak Norveç birkaç dakika sonra yanlış anlamayı düzeltmişti.

SAVAŞTA DÜN NELER OLDU

KRAMATORSK’TA CAN KAYBI ARTTI



Ukrayna’nın doğusundaki Kramatorsk şehrinde binlerce sivilin tahliyesinde kullanılan kalabalık tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında can kaybı 52’ye çıktı. Ölenlerin en az 10’unun çocuk olduğu bildirildi.

EMRİ O VERDİ İDDİASI



Kramatorsk’taki saldırının, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başındaki Güney Askeri Bölge Komutanı General Aleksandır Dvornikov’un emriyle düzenlendiği iddia edildi.

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ABD: BALİSTİK FÜZE KULLANILDI



Pentagon’dan bir yetkili, Rusya’nın Kramatorks’u kısa menzilli balistik füze ile vurduğunun sanıldığını söyledi. Füze enkazının üzerinde ‘Çocuklarımız için’ ifadesi dikkat çekti. Bu Donbas ayrılıkçılarının savaşta ölen güçleri için kullandığı bir ifade.

DONBAS’A 60 BİN EK ASKER



ABD Savunma Bakanlığı’ndan yetkililer Batı basınına yaptıkları açıklamalarda Rusya’nın Donbas’a 60 bin ek asker kaydırdığını öne sürüyor. Pentagon’dan bir yetkili Donbas’ta savaşın ‘çok kanlı ve çok çirkin’ olabileceğini belirtti.

SLOVAKYA, UKRAYNA’YA S-300 GÖNDERİYOR



Slovakya, elindeki S-300 hava savunma sistemini Ukrayna’ya bağışlama kararı aldı. Bunun karşılığında NATO müttefiklerinden ülkeye dördüncü Patriot bataryasının önümüzdeki hafta teslim edilmesi bekleniyor.