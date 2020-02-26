Putin'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
Rusya Devlet Başkanı Putin, 66 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü nedeniyle tebrik mesajı gönderdi.
Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebrik telgrafı gönderdi." denildi.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi.
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