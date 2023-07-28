Putin’den Afrika hamlesi! Tahıl ve yatırım sözü verdi

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Ukrayna savaşı yüzünden Batı’yla ilişkileri durma noktasına gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’den sonra şimdi de Afrika kozunu sahneye sürdü. Rusya’nın ikinci büyük şehri St. Petersburg’da dün başlayan Rusya-Afrika forumunda bir dizi temasta bulunan Rusya lideri, Afrika kıtası için Mısır merkezli bir tahıl programı uygulayacağını ilan etti. Putin forumda kıtlık çeken en az dört Afrika ülkesine 3-4 ay içerisinde hibe tahıl gönderme sözü verdi.

KATILIMCILAR AZALDI

Afrika’daki 54 bağımsız ülkeden 49’u zirveye temsilci gönderdi. Liderler düzeyinde temsil edilen ülke sayısı ise 17 oldu. 2019’daki zirveye 43 lider katılmıştı.

‘BUĞDAY HİBE EDECEĞİZ’

Forumun açılışında konuşma yapan Putin, Tahıl Koridoru anlaşmasının 17 Temmuz’da Rusya tarafından askıya alınmasından Batı’nın suçlu olduğunu öne sürdü. “Avrupa limanlarında bir yılı aşkındır bloke edilen 262 bin ton yapay gübre bekletiliyor. Anlaşmayı bu yüzden dondurduk” diyen Putin, “Batılı ülkeler Rus tahılı önündeki yaptırım engellerini kaldırmadı. Krizin yegâne sorumlusu Batı devletleridir” dedi.

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Rus lider “Kendi tahıl ihracatı programımızı çalıştıracağız. Tahılın büyük bölümünü gerçekten buna ihtiyacı olan Afrika ülkelerine ulaştıracağız. Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Burkina-Faso ve Eritre gibi kıtlık yaşanan ülkelerin her birine 3-4 ay içinde en az 25 bin ton hibe buğday ulaştıracağız” diye konuştu.

MISIR, RUS ÜSSÜ OLUYOR

Rusya-Afrika forumu öncesinde Rusya’yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de ikili zirve gerçekleştiren Putin, Rusya’nın yeni Afrika çıkartması için Mısır’ı üs olarak seçtiklerini söyledi. Mısır’da Süveyş Kanalı’ndaki Said Limanı’nda Rus sanayi bölgesi kurulması için Sisi ile anlaştıklarını açıklayan Putin, “Önümüzdeki yıl Mısır’da kurulacak Rus sanayi bölgesi, Afrika kıtasına açılan penceremiz olacak. Mısır yakında Afrika’ya açılan en önemli kapımız haline gelecek” ifadesini kullandı.

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FORUMDA DARBECİ PRİGOJİN SÜRPRİZİ

- St. Petersburg’da Rusya-Afrika forumunun düzenlendiği sırada arka planda ilginç bir gelişme yaşandı. Geçen ay Rusya’da silahlı kalkışma yapan “Wagner” paralı ordusunun patronu Yevgeniy Prigojin sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafta Orta Afrika Cumhuriyetinden bir diplomatla tokalaşırken görüldü. Putin tarafından tuhaf bir şekilde affedilen Prigojin’in Rusya-Afrika buluşmasında boy göstermesi Wagner’in Afrika faaliyetlerininin artacağı şeklinde yorumlandı.

Yevgeniy Prigojin

MSB KAYNAKLARI: ‘TÜRK GEMİLERİNİ GERİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’

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- Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, tahıl girişiminin Rusya tarafından durdurulmasının ardından “Ukrayna limanlarında bekleyen bayrağı, sahibi veya şirketi Türk olan ticari gemilerin emniyetli şekilde getirilmesi için Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü” açıkladı. Kaynaklar “Tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ettiklerini” söyledi.◊ Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA