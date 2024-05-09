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Putin Ukrayna’yı karanlığa gömüyor

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#Putin#UKRAYNA#Elektrik
Putin Ukrayna’yı karanlığa gömüyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

Rusya lideri Vladimir Putin, önceki gün Moskova’da yemin ederek beşinci görev süresini resmen başlatması ardından Rus ordusu savaş açtığı komşu ülke Ukrayna’ya hava saldırılarına tam güç yeniden başlattı.

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Önceki gece boyunca fırlatılan 76 füze ve insansız hava aracı Ukrayna’yı elektriksiz bırakmanın eşiğine getirdi. Kiev yönetimi çarşamba akşamı tüm ülkenin karanlığa gömülme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

ELEKTRİK ÜRETİMİ DURDU

Ukrayna Savunma Bakanlığı açıklamasına göre önceki gece boyunca Rusya elindeki tüm füze envanterini kullandı. Ukrayna sınırına yakın bölgelerinden fırlatılan hipersonik “Kinjal”, balistik “İskender-M”, seyir füzesi “Kalibar” ve X-555 füzeleri Poltava, Kirovograd, Zaporojye, Lviv, İvano-Frankovsk ve Vinitsa bölgelerindeki elektrik üretim tesisleriyle aktarım trafolarını hedef aldı. Ayrıca 21 adet İran modeli “Şahid-136” kamikaze İHA’larıyla ülkenin batısında Lviv bölgesinde doğalgaz depolama tesisleri hedef alındı. Ukrayna’da 8 Mayıs itibarıyla elektrik üretiminin yüzde 90 oranında devre dışı kaldığı belirtildi. 

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#Putin#UKRAYNA#Elektrik

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