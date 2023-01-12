Putin resmen küplere bindi... Başbakan yardımcısını herkesin önünde azarladı: Neden aptalı oynuyorsun

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'daki savaşta.

Rusya tüm çabalarına rağmen henüz sahada istediği sonucu alabilmiş değil.

Bölgedeki kanlı çatışmalar sürerken Rus lider Putin yeni yılın ilk yönetim toplantısını yaptı.

Toplantıya Putin'in sözleri damga vurdu. Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov'a snirlenen Putin o ismi herkesin ortasında azarladı.

Rus devlet ajansı RIA Novosti'de yayınlanan görüntülerde Rus lider Manturov'a sözleşmelerin neden hâlâ hazır olmadığını sordupu duyuluyor.

Her şeyin yolunda olduğu yanıtını alan Putin adeta küplere binerken karşısındaki isme 'Endüstri liderleriyle görüştüm ortada hiçbir sözleşme yok. Manturov neden aptalı oynuyorsun' sözleri ile tepki gösteriyor.

Putin daha sonra Manturov'a 'bir ay süren var' sözü ile adeta ültimatom veriyor.

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Rus basını Manturov'un yeni yıl tatili için Türkiye'ye geldiğini yazdı. Bu nedenle pek çok kişi 'Manturov'un başını Türkiye tatili yaktı' yorumunda bulundu.

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.