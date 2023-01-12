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Ukrayna savaşında son durum: Soledar'a füze yağdırdılar... Kanlı bilanço açıklandı!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Soledar
Ukrayna savaşında son durum: Soledara füze yağdırdılar... Kanlı bilanço açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 11:58

Geride bıraktığımız 2022 yılının Şubat ayında başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor. Kilit öneme sahip Soledar için çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken Ukrayna kanlı operasyonun bilançosunu açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Ruslar taarruza geçerken savaşın merkez üssü kritik öneme sahip Soledar kasabası.

 

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Rus paralı ordusu Wagner'in başkanı Yevgeny Prigozhin, Ukrayna'nın doğusundaki tuz madeni kasabası Soledar'ın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.,

Rusya ve Ukrayna bu iddiayı doğrulamazken Kiev'den dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir hamle geldi.

Ukrayna Soledar'da tek bir saldırıda 100'den fazla Rus askerini öldürdüğünü açıkladı.

Ukrayna gazetesi Kyiv Independent saldırıda füzelerin kullanıldığını yazdı. Haberde 'Saldırı, 100 askerin yanı sıra Rus askeri teçhizatını da imha etti' denildi.

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Ukrayna savaşında son durum: Soledara füze yağdırdılar... Kanlı bilanço açıklandı
Ukrayna askerleri Soledar'daki Rus mevzilerine füzeler ile hedef alıyor... (Fotoğraf:AP)

RUS HAREKATININ ANAHTARI

Rusya, Soledar'ı stratejik Bakhmut şehri ve Ukrayna'nın daha geniş doğu Donbas bölgesi için yürüttüğü harekatın anahtarı olarak görüyor.

Donetsk bölgesinde tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar'ın ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin yakındaki stratejik Bahmut kentini kuşatmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Bu nedenle bölgede günlerdir kanlı çatışmalar yaşanıyor.

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Soledar'ın nüfusu savaştan önce yaklaşık 10 bindi.

Kentin ele geçirilmesi halinde Rusya Bahmut'u, yakındaki Sloviansk'a bağlayan önemli bir ikmal hattından koparmış olacak.

Soledar'ı ele geçirmenin, kazanımları nispeten küçük ve maliyetli olsa da, Kremlin için hem askeri hem propaganda açısından Rusya içindeki eleştirmenlere sunulacak bir zafer olacağı belirtiliyor.

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