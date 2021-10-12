Putin ile Paşinyan'dan kritik 'Karabağ' görüşmesi

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Putin, Paşinyan ile Kremlin Sarayı’nda "Karabağ" ile ilgili görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Paşinyan ile sürekli telefonla temas halinde olduklarını belirten Putin, yüz yüze görüşmenin ise istenilen sonuca ulaşmak bakımından verimli olacağını söyledi.

Resmi ve gayriresmi bir ortamda görüşeceklerini belirten Putin, birlikte mevcut durumu ve beklentileri ele alacaklarını kaydetti. Yakında Bağımsız Devletler Topluluğu liderler zirvesi yapılacağını ve eş güdüm halinde olmaları gerektiğini ifade eden Putin, “Bugün esas meselemiz halihazırda ve uzun vadede bölgedeki durumun çözülmesi dahil iş birliğimiz ile ilgili ana konular.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise bu yıl Putin ile 4. kez yüz yüze görüştüklerini hatırlatarak “Bu kadar sık görüşme ilişkilerimizin dinamik olduğunu, karşılıklı anlayışımızı, stratejik müttefiklik ortaklığımızın önemini gösteriyor. Elbette şu anda bölgemizde genel olarak dinamik bir süreç ilerliyor. Müttefiklerin sürekli görüşmesi ve sizin de dediğiniz gibi karşılıklı eş güdüm halinde olması çok önemli.” diye konuştu.

Bölgede tam anlamıyla durumun istikrara kavuştuğunu söylemenin mümkün olmadığını iddia eden Paşinyan, Rusya’nın bölgede anahtar rol oynadığını, bütün bu konuları Putin ile ele alacağını dile getirdi.