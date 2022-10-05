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Putin imzayı attı! Flaş 'erteleme' kararı...

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#Putin#RUSYA#Ukrayna
Putin imzayı attı Flaş erteleme kararı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 17:38

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus öğretmenlere yaptığı bir konuşmada Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki durumun yakın zamanda  istikrarlı hale gelmesini beklediklerini belirtti. Putin ilan edilen 'kısmi seferberlik' için düzeltmeler içeren bir kararname imzaladığını da sözlerine ekledi.

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Rus lider televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Rusya şu anki duruma rağmen Ukrayna halkına büyük saygı duyuyor." ifadelerini kullandı ve cuma günü resmen ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki durumun yakın zamandaistikrarlı hale gelmesini beklediklerini belirtti.

KISMİ SEFERBERLİĞE DÜZENLEME

Konuşmasında Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlikte yaşanan sorunlara da değinen Putin, düzeltmeler içeren bir kararnameyi imzaladığını ve bazı öğrenciler için zorunlu askerliğin erteleneceğini duyurdu.

ASKERE ALIMLARDA HATA YAPILMIŞTI

'Kısmi seferberlik' kapsamında askere çağrılacak kişilerin 'yedek asker' kapsamında olan, askerliğini yapmış olanlar, askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar olacağı belirtilmişti.

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Ancak yetkililer askere alımlar kapsamında bazı hatalar yapıldığını ve hasta, yaşlı ve askere uygun olmayan kişilerin yanlışlıkla askeri eğitime veya doğrudan Ukrayna'ya gönderildiğini kabul etti.

Kremlin sözcüsü Peskov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin 'Gerçekten de seferberlik kararnamesinin ihlal edildiği durumlar var. Bazı bölgelerde valiler durumu düzeltmek için aktif olarak çalışıyor. Umuyoruz tüm hatalar düzeltilir.' ifadelerini kullanmıştı.

'Kısmi seferberlik' kararı sonrası sokaklara dökülüp kararı protesto eden Rus halkı askere alımlarda yapılan yanlışları büyük bir öfke ile karşılamıştı.

Putin imzayı attı Flaş erteleme kararı...

Rus askerlerin aldığı eğitimden bir görüntü

ASKERLERİN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan kısmi seferberlik ilanının ardından teslim olan askerlerin eğitimi devam ediyor Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki Güney Askeri Bölgelerinde ve Avrupa'ya sınırlarının bulunduğu Batı bölgelerinde yoğunlaşan eğitimlerde askerler silahlı eğitim almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın Donbass bölgesine sınırı bulunan Rostov bölgesindeki eğitim sahasında yedek askerlere tıbbi ve teorik eğitimler de veriliyor. Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi'nde kısmi seferberlik ile askere alınanlar, hafif makineli Kalaşnikov silah, roketatar ve çeşitli silahlarla eğitiliyor. Ülkenin orta kesimindeki Lengrad bölgesinde ise eğitime alınan yedek askerlere silahlı eğitimin yanı sıra tank sürüş ve hedef belirleme eğitimleri veriliyor.

Putin imzayı attı Flaş erteleme kararı...

1.5 MİLYON ASKERİN KAYBOLDUĞU İDDİASI

Rusya Savuma Bakanlığı ayrıca, Rus medyasında 1.5 milyon askeri kıyafetin kayıp olduğu ve yedek askerlerin kendi bütçeleriyle askeri kıyafet aldığı yönünde çıkan haberlerin ardından yedek askerlere askeri üniformaların verildiği anları da kamuoyuyla paylaştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen kısmi seferberlik nedeniyle 200 binden fazla kişinin silah altına alındığını duyurmuştu.

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