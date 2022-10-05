Son dakika: Luhansk'ta tansiyon yükseldi! Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar...

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Ukrayna Savaşı 8. ayında devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin, ilan ettiği 'kısmi seferberlikle' savaştaki dengeleri değiştirdi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini düzenlediği törenle resmen ilhak eden Rus lider, tüm dünyayı tedirgin eden başka bir uyarıda da bulunarak "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse, Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil” diyerek örtülü nükleer tehdidinde bulundu.

RUS ASKERLERİ GERİ ÇEKİLİYOR

Rusya'nın peş peşe hamlelerine Ukrayna'nı tepkisi aynı sertlikte oldu. Kaybettiği toprakları geri almak için taarruz başlatan Ukrayna ordusu ilerleyişini sürdürürken Rus askerlerinin bazı bölgelerden geri çekildiğine dair haberler gelmeye başladı.



Lyman yakınlarında görüntülenen Ukrayna askerleri

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UKRAYNA DUYURDU: LUHANSK'TA BİR KAÇ YERLEŞİM YERİ KURTARILDI

Rus işgali altındaki Luhansk bölge valisi Sergiy Gaiday az önce flaş gelişmeyi duyurarak "Luhansk bölgesinin işgalden kurtarılması için resmen adım atıldı. Birkaç yerleşim yeri Rus ordusundan kurtarıldı, bu bölgelerde şimdi Ukrayna bayrağı dalgalanıyor" dedi.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı son dakika açıklamasında Rus askerlerinin Ukrayna'daki bazı bölgelerde geri çekilmesinin ilhak planlarını değiştirmediğini belirterek, "Bazı yerlerden geri çekildik ama buralar Rus toprağı. Onları geri alacağız ve sonsuza kadar Rusya'nın olacaklar" dedi.



Peskov, ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın 'son derece tehlikeli' olduğunu iddia etti ve "ABD'nin Kırım'a saldırı için Ukrayna'ya silah vermesi ABD'nin çatışmaya müdahil olduğunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

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RUSYA SORUŞTURMANIN BİR PARÇASI OLMALI

Peskov açıklamasında ayrıca Rusya'nın Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan sızıntılar için açılan soruşturmanın parçası olması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Vershinin de söz konusu soruşturmada Rusya'nın yer alması gerektiğini belirterek "Sızıntılarla ilgili genel kanaat bunun sabotaj olduğu ve soruşturulması gerektiği yönünde. O zaman gerçek bir soruşturma yapılmalı ve doğal olarak Rusya da buna katılmalı" dedi.