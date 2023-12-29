Putin çok öfkeli: Baskın talimatı verdi! İntikam timleri Kırım'a gönderildi...

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasında neredeyse 2 senedir devam eden savaştaki en kritik noktalardan biri olan Kırım geçtiğimiz günlerde yeniden Kiev güçlerinin hedefi oldu.

UKRAYNA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI: RUS ÇIKARMA GEMİSİNİ VURDUK

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından 26 Aralık tarihinde yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Feodosia kasabası kıyılarına düzenlenen hava saldırısında Rus Karadeniz Filosuna ait “Novoçerkassk” çıkarma gemisinin seyir füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Polonya’da inşa edilen ve 1980’lerin sonunda hizmete sokulan Novoçerkassk, saldırı amaçlı tasarlanmış bir gemi. Gemi, tanklar da dahil çeşitli zırhlı araçları taşıyabiliyor

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Mikola Oleşçuk, saldırıya ait olduğunu iddia edilen görüntüleri paylaşırken, Rusya'nın Kırım Valisi Sergey Aksyonov Ukrayna'nın hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.



Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığı da büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk'ın güdümlü füze taşıyan Ukrayna uçakları tarafından vurulduğunu ve gemide hasar oluştuğunu doğruladı.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise Rusya’nın Ukrayna jetlerince vurulan savaş gemisinin 'yalnızca hasar gördüğüne' dair açıklama yaptığını ancak Novocherkassk’in 'tamamen yok edildiğini' öne sürdü.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair günlük istihbarat raporu yayınlayan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus donanmasının toplamda 3 çıkarma gemisinin yüzemeyecek kadar hasar gördüğünü ve iki gemisinin de hafif hasar aldığını iddia ediyor.



İngiliz Independent gazetesi, Rus donanması için 'utanç verici' olarak tanımladığı saldırı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'in çok öfkeli olduğunu yazdı.

İddialarını Ukranalı 'The Atesh' grubuna dayandıran gazete, Rus liderin intikam timlerini Kırım'a gönderip baskın talimatı verdiğini ve Kırım hava savunma güçlerinin cezalandırmasının beklendiğini yazdı. Independent'a göre çok sayıda komutanın görevden alınarak cepheye gönderilmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Ukraynalı 'The Atesh' grubu ise Telegram uygulaması üzerinden paylaştıkları mesajda ,bölgede çok sayıda baskın düzenlendiğini, evlerin aranıp akıllı telefonların incelendiğini öne sürdü.



"KIRIM ARTIK RUS GEMİLERİ İÇİN GÜVENLİ BİR YER DEĞİL"

BNN Bloomberg ise Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli deniz üssünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti. Yayın kuruluşuna konuşan analistler Kırım'ın artık Rus savaş gemileri için güvenli bir yer olmadığını vurguladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin açıkladığı verilere göre Rusya Şubat 2022'den bu yana bir denizaltı dahil en az 20 gemi kaybetti. Ukrayna tarafından yapılan peş peşe saldırılar Rusya'nın gemilerini Feodosia ve Nororossiysk gibi diğer limanlara taşımasına yol açtı. Rusya, Karadeniz filosunun konumu hakkında yorum yapmasa da uydu görüntüleri bu iddiayı güçlendiriyor.