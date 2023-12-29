Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail itiraf etti: Yanlış silah kullandık, üzgünüz

En az 86 kişi ölmüştü, İsrail itiraf etti: Yanlış silah kullanıldı

İsmi açıklanmayan bir askeri yetkili, İsrail'in kamu yayıncısı Kan News'e 24 Aralık'ta Mahgazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda yanlış cephanenin kullanılmasının "yoğun sivil kaybına yol açtığını" itiraf etti. Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda en az 86 kişi hayatını kaybetmiş BM can kaybının artabileceğini belirtmişti.



İsrailli askeri yetkili büyük hasar ve yüksek sivil kaybının sorumlusunun 'yanlış silah seçimi' olduğunu söyledi ve kullanılan mühimmat türünün saldırının niteliğine uymadığını sözlerine ekledi. İsrail Ordusu ise sivillerin kaybından üzüntü duyulduğunu ve olaydan ders çıkartıldığını açıkladı:



"Ön soruşturma, saldırılar sırasında hedeflerin yakınında bulunan ek binaların da vurulduğunu ortaya çıkardı; bu da muhtemelen olaya karışmayan sivillere kasıtsız zarara yol açtı"



ABD'li NewYorkTimes gazetesi İsrail'in savaşın başlamasından bu yana ilk kez böyle bir itirafta bulunduğuna dikkat çekti ve İsrail güçlerinin ABD tarafından gönderilen ve uzmanların sivil yoğunluklu bölgeler için uygun olmadığını söylediği yaklaşık 1000 kiloluk bombalar kullandığını hatırlattı.





