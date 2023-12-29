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Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail itiraf etti: Yanlış silah kullandık, üzgünüz

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberi: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail itiraf etti: Yanlış silah kullandık, üzgünüz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 08:02

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları bugün 84. gününde...Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bin 320’ye, yaralı sayısı ise 55 bin 603’e yükseldi. İsrail dün ilk kez bir itirafta bulundu ve 24 Aralık'ta Mahgazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda yanlış cephanenin kullanılmasının "yoğun sivil kaybına yol açtığını" kabul etti.

Gözler Mısır'da: Hamas heyeti Kahire'ye gidiyor

Bir Hamas yetkilisi, Hamas heyetinin bugün Mısır'ın Gazze'deki savaşı sona erdirecek ateşkes planını incelemek üzere Kahire'ye geleceğini duyurdu.

Hamas'a yakın kaynaklar, Kahire'nin üç aşamalı planının yenilenebilir ateşkes, İsrail'deki Filistinli mahkumlar karşılığında Hamas tarafından tutulan rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılmasını öngördüğünü söylüyor.

Refah'a büyük saldırı
Refaha büyük saldırı

İsrail dün akşam Refah kentinde bir binayı vurdu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı. Bu sabah olay yerinden gelen görüntülerde kurtarma ekiplerinin çıplak ellerle enkazı kazdığı bölgede büyük hasar oluştuğu görüldü.

20 ağır hasta Gazze'den Mısır'a götürülüyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, 20 ağır hasta hastanın tedavi için Mısır'a gitmesine izin verildiğini açıkladı. Duyuruda, hastaların bu sabah Refah Kapısı'ndan geçeceği belirtildi. Açıklanan listede kafa travması geçiren bir aylık bir kız çocuğu da var.

En az 86 kişi ölmüştü, İsrail itiraf etti: Yanlış silah kullanıldı
En az 86 kişi ölmüştü, İsrail itiraf etti: Yanlış silah kullanıldı

İsmi açıklanmayan bir askeri yetkili, İsrail'in kamu yayıncısı Kan News'e 24 Aralık'ta Mahgazi mülteci kampına düzenlenen saldırılarda yanlış cephanenin kullanılmasının "yoğun sivil kaybına yol açtığını" itiraf etti. Pazar günü gerçekleştirilen saldırıda en az 86 kişi hayatını kaybetmiş BM can kaybının artabileceğini belirtmişti.

İsrailli askeri yetkili büyük hasar ve yüksek sivil kaybının sorumlusunun 'yanlış silah seçimi' olduğunu söyledi ve kullanılan mühimmat türünün saldırının niteliğine uymadığını sözlerine ekledi. İsrail Ordusu ise sivillerin kaybından üzüntü duyulduğunu ve olaydan ders çıkartıldığını açıkladı:

"Ön soruşturma, saldırılar sırasında hedeflerin yakınında bulunan ek binaların da vurulduğunu ortaya çıkardı; bu da muhtemelen olaya karışmayan sivillere kasıtsız zarara yol açtı"

ABD'li NewYorkTimes gazetesi İsrail'in savaşın başlamasından bu yana ilk kez böyle bir itirafta bulunduğuna dikkat çekti ve İsrail güçlerinin ABD tarafından gönderilen ve uzmanların sivil yoğunluklu bölgeler için uygun olmadığını söylediği yaklaşık 1000 kiloluk bombalar kullandığını hatırlattı.


İsrail ordusu güneye ilerliyor: '150 binden fazla Gazzeli' daha kaçmak zorunda bırakıldı
İsrail ordusu güneye ilerliyor: 150 binden fazla Gazzeli daha kaçmak zorunda bırakıldı

Birlemiş Milletler, İsrail ordusunun güneye doğru ilerleyişi nedeniyle 150 bin Filistinlinin daha Gazze Şeridi’nin ortasındaki yerleşimlerden kaçmak zorunda bırakıldığını açıkladı.

Görgün tanıkları ve Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail tanklarının Bureij kampının doğusuna ulaştığını bildiriyor.

İsrail, kara saldırısını Bureij ile yakındaki Nuseyrat ve Maghazi kamplarını hedef alacak şekilde genişletti ve burada yaşayanlara bölgeyi terk etme uyarısı yaptı.

Boşaltılması uyarısı yapılan bölgede savaş öncesi yaşayan 90 bin kişiye ek olarak, 60 bin kişi de kuzeydeki saldırılardan kaçarak sonradan yerleşmişti.

İsrail ordusu 3 esirin öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı
İsrail ordusu 3 esirin öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından İsrail askerleri tarafından 15 Aralık’ta Gazze Şeridi’nde öldürülen İsrailli esirler Yotam Haim, Samer Talalka ve Alon Lulu Shamriz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yayınlanan raporda, ordunun bölgede esirler olabileceğine dair istihbarata sahip olmasına rağmen sahadaki güçlerin, Hamas'ın elindeki esirlerle karşılaşma ihtimali konusunda "yeterli farkındalığa" sahip olmadığı belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi yaptığı açıklamada, “IDF bu olayda esirleri kurtarma görevinde başarısız olmuştur. Tüm komuta zinciri bu zor olaydan kendini sorumlu hissetmekte, bu sonuçtan üzüntü duymakta ve üç esirin ailelerinin acısını paylaşmaktadır" dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGözler Mısır'da: Hamas heyeti Kahire'ye gidiyor
timelineRefah'a büyük saldırı
timeline20 ağır hasta Gazze'den Mısır'a götürülüyor
timelineEn az 86 kişi ölmüştü, İsrail itiraf etti: Yanlış silah kullanıldı
timelineİsrail ordusu güneye ilerliyor: '150 binden fazla Gazzeli' daha kaçmak zorunda bırakıldı
timelineİsrail ordusu 3 esirin öldürülmesine ilişkin soruşturmayı tamamladı
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#İsrail#Hamas#Gazze

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