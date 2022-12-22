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Putin bir sonraki aşama için düğmeye bastı: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor! Batı yeniden alarmda...

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#Putin#Ukrayna#Savaş
Putin bir sonraki aşama için düğmeye bastı: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor Batı yeniden alarmda...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 09:18

Dün askeri birliklere ne isterlerse verileceğini duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın yeni aşaması için düğmeye bastığı iddia edildi. Yapılan yeni hazırlıklarla Rus ordusu asker sayısını 1.5 milyona çıkarıyor ve Batı sınırında yeni birlikler oluşturuyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlayan ve 10 aydır devam eden Ukrayna savaşındaki gidişatı değiştirmek için düğmeye bastı.

ASKERLER NE İSTERSE VERİLECEK

Rus liderin dün Savunma Bakanlığı'nda yaptığı açıklama aslında yeni dönemin ipuçlarını taşıyordu. Konuşmasında hipersonik seyir füzelerinin haftalar içerisinde silahlı kuvvetlerin kullanımına sunulacağının sözünü veren Putin, finansal açıdan hiçbir sorunları olmadıklarını ve askeri birliklere ne isterlerse verileceğini duyurdu.

Putin bir sonraki aşama için düğmeye bastı: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor Batı yeniden alarmda...

ENDİŞELER ARTTI! BATI YENİDEN ALARMDA

Putin'in nükleer savaşa hazır olma durumunun devam edeceğini açıklaması, bir süredir göreceli olarak devam eden sakinlik, ve Ukrayna'nın ilerleyişinin ardından küresel çatışma endişelerini artırdı.

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Avrupa'da patlak verecek ve NATO'yu da içine çekecek bir nükleer savaş korkusuna kapılan Batı yeniden alarm durumuna geçerken, Rusya'nın bundan sonra atacağı adımlara dair sayısız iddia ortaya atıldı.

Putin bir sonraki aşama için düğmeye bastı: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor Batı yeniden alarmda...

UKRAYNA'NIN KORKULARI DOĞRU ÇIKTI! ASKER SAYISI 1.5 MİLYONA ÇIKIYOR

Ukrayna'dan üst düzey yetkililer bir süredir Rusya'nın yeni yılda büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu ve 200 bin kişilik yeni bir ordu hazırladığının uyarısında bulunuyordu.

Batı Rusya'nın hazırlığına ilişkin önemli bir belirti göremediklerini belirtse de, görünen o ki Ukrayna'nın endişeleri doğru çıktı.

Putin, Rusya ordusuna 500.000 asker ekleme önerisini reddetmedi. Ekleme yapıldığı zaman Rus birliklerindeki asker sayısı 1.15 milyondan 1 buçuk milyona çıkacak.

YENİ AŞAMAYA DAHA İYİ HAZIRLANDILAR

Rusya, 24 Şubat işgalinden bu yana Ukrayna topraklarının büyük bir kısmını ele geçirse de savaşın ivmesini değiştirecek bir dizi yenilgi ile karşılaştı.

Yaşanan hatalar ve eksikliklerden ders çıkaran Moskova yönetiminin savaşın bir sonraki aşamasına çok daha sıkı çalıştığı öne sürülüyor.

Putin bir sonraki aşama için düğmeye bastı: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor Batı yeniden alarmda...

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İÇİN YENİ BİRLİKLER

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İngiliz Dailymail gazetesi Rusya'nın Batı sınırlarında oluşturduğu yeni askeri birliklerle NATO'ya katılmaya çalışan İsveç ve Finlandiya'ya ders vermeyi planladığını öne sürdü.

Barış müzakereleri için şimdiye kadar verilen tüm çabalara rağmen, yaşanan son gelişmeler sonrası Ukrayna'daki savaşın daha uzun süre devam edebileceği düşünülüyor.

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