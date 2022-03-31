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Putin artık daha popüler! Dikkat çeken tablo...

#Putin#Rusya#Ukrayna
Putin artık daha popüler Dikkat çeken tablo...

Levada Center'ın Ukrayna işgali sonrası ilk kez yaptığı ankete göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in popülaritesi arttı. Ankete göre, Rusların yüzde 80'inden fazlası başkanlarının eylemlerini desteklediklerini söylüyor.

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Rusya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Levada Center'ın yaptığı ankete göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş sonrası popülaritesi arttı.

HALKIN YÜZDE 83'Ü PUTİN'İ ONAYLIYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığı tarih olan 24 Şubat'tan bu yana yapılan ilk ankete göre Rusların yüzde 83'ü Putin'in eylemlerini onaylıyor. Bu oran Şubat başında yüzde 71'di.

Ankete katılanların yüzde 15'in Putin'in eylemelerini onaylamadığını belirtirken yüzde 2'si hiçbir fikri olmadığını belirtti.

Levada'nın yayınladığı rakamlara göre, Rus hükümeti ve Başbakanı Mihail Mişustin'in de puanlarında ciddi bir iyileşme söz konusu.

MEDYAYA CİDDİ KISITLAMALAR

Rus lider Ukrayna'yı işgal etme kararı aldığında Kiev'i NATO ile yakın ilişkiler kurmakla ve Batı yanlısı olmakla suçlamış ve ülkede Rusça konuşulanlara soykırım yapıldığını iddia etmişti.

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Putin'in iddiaları Rus devlet televizyonları tarafından günlük yayınlanırken eleştiri yapan medya kuruluşlarına ciddi kısıtlamalar getirildi.

Rusya hükümeti bu süreçte ayrıca silahlı kuvvetleri hakkında "yanlış" bilgi yayınlamayı suç haline getirdi ve popüler sosyal ağlar Facebook, Instagram ve Twitter'ı yasakladı.

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