Propaganda savaşı kıran kırana

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Birçok teyit edilmemiş iddia dolaşıyor ortada. Ancak

bunların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış?

TROLLERİN SAVAŞI:

Son dönemdeki birçok krizde olduğu gibi bu gerilimde de hem Rusya, hem Ukrayna, hem de Batı inanılmaz bir enformasyon savaşı veriyor. Sosyal medyada gerçekliği teyit edilmemiş birçok iddia uçuşuyor. Bu doğrulanmamış bilgi kirliliği ise olası savaş alanını daha puslu hale getiriyor.

SİYASİ AÇIKLAMALAR:

ABD yönetimi, bir süredir Ukrayna sınırına 150 bin asker yığan Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmaya hazırlandığına dair açıklamalar yaparken, Rusya bunu kendi sınırları içinde bir askeri hareketlilik olarak niteleyerek saldırı iddialarını reddediyor. ABD yönetimi daha önce 16 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırabileceğini söylemiş ama bu olmamıştı. Önceki akşam ABD Başkanı Joe Biden yine haftalar belki de günler içinde Rusya’nın saldırabileceğini, hatta başkent Kiev’in de hedef olduğunu öne sürdü. ABD’nin bu açıklamalarla baskı kurup olası bir Rus saldırısını boşa çıkarmak istediği iddia ediliyor.

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MEDYAYA SIZDIRMALAR:

Bu dönemde medyaya yapılan sızdırma haberler de dikkat çekiyor. Mesela dün Fransız AFP Ajansı’na adını açıklamayan bir Pentagon yetkilisi, Ukrayna sınırındaki Rus askerinin yüzde 40 ile 50’sinin saldırı pozisyonunda olduğunu iddia ediyordu. Ancak bu iddiayı teyit etme imkânı bulunmuyor.

KURGU İDDİALAR:

Ukrayna ve ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk arasındaki ateşkes ihlallerinin arttığına dair haberler geliyor. Amerikan AP Ajansı’na göre önceki gün ayrılıkçılar bir video dosyası yayınlayarak Ukrayna’dan acil tehditler nedeniyle halkın derhal tahliyesini istediklerini duyurdu. Ancak AP’nin incelemesinde bu ‘acil tehdit görüntülerinin’ aslında iki gün önce çekildiği tespit edildi. Batılı yorumculara göre bu da Rusya ve ayrılıkçıların belli bir senaryoya göre hareket ettiklerini gösteriyor.

O ANAOKULUNU KİM VURDU:

Bilgi kirliliğinin tam ortasında perşembe günü Luhansk’ta bir anaokulu saldırılara hedef oldu. İki öğretmen ve bir personel yaralandı. Ayrılıkçılar hemen bunun Ukrayna ordusunun saldırılarından kaynaklandığını öne sürdü. Ancak o yerleşimin devlet kontrolünde olduğunun ortaya çıkmasının ardından bu kez ayrılıkçılar Kiev’in karşı tarafı suçlamak için provokasyon amaçlı bir eylemde bulunduğunu iddia etmeye başladılar.

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ESKİ MODA PROPAGANDA:

Yine bu dönemde eski moda propaganda haberleri de dikkat çekiyor. Ukraynalı 79 yaşındaki büyükannenin Kalaşnikof ile “Ülkemi, kentimi, çocuklarımı savunacağım” diye Amerikan basınına poz vermesi buna örnek.