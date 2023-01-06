Prens Harry’den şok iddia: Abim beni dövdü

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Prens Harry’nin Londra’daki evinin mutfağında yaşanana tartışmada Prens William’ın, Meghan Markle ile Harry’nin evliliğine karşı çıktığını ve Markle ile ilgili “zor”, “kaba” ve “yıpratıcı” ifadelerini kullandığı belirtiyor. The Guardian’ın haberinde, ikili arasındaki arbedenin kitapta şu cümlelerle anlatıldığı aktarılıyor: “Elindeki su bardağını bıraktı, bana başka bir şekilde hitap etti ve üzerime yürüdü. Her şey bir anda oldu. Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni yere itti. Köpeğin mama kabının üzerine düştüm. Kap kırıldı ve parçaları sırtıma battı. Sersemlemiş halde bir süre öyle kaldım. Sonra yerden kalkıp gitmesini söyledim.”

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Prens Harry, abisi Prens William’ın bu mutfakta kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü.

‘ARAMIZDA KALSIN’

Kitapta Prens William’ın kardeşinden kendisine vurmasını istediği, ancak Harry’nin karşılık vermemesi üzerine “üzgün görünen” William’ın özür dilediği belirtiliyor. Kitapta iki kardeşin diyaloğunda, Prens William’ın daha sonra “Bunu Meg’e anlatmana gerek yok” dediği, Harry’nin “Yani bana saldırmanı mı kast ediyorsun” diye sorması üzerine ise “Ben sana saldırmadım Harold” dediği aktarılıyor.

VARİS VE YEDEK

Prens Harry’nin kitabının adının “Yedek” (Spare) olması ise kraliyet aileleri ve aristokrat çevrelerde ilk oğulların unvan ve gücün varisi, ikinci oğulların ise bu mertebeler için yedek olarak görülmesinden geliyor. Harry’nin kitabında bu konuyla ilgili de yeni bir bilgi olduğu belirtiliyor. Buna göre, Kral 3’üncü Charles, eşi Prenses Diana’nın Harry’i doğurduğu gün eşine, “Harika! Bana bir varis ve bir yedek verdin. Artık benim işim bitti” ifadelerini kullanıyor.