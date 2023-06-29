Poroşenko'dan flaş Wagner iddiası: Ayaklanma sona ermedi

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Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü.

Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Rusya'daki kriz az hasar ile atlatılırken Ukrayna'nın eski lideri Petro Poroşenko dikkat çeken açıklamalara imza attı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Poroşenko 'Kesinlikle ayaklanma sona ermedi' dedi.

Bu durumun Rusya Devlet Başkanı Putin için bir tehlike teşkil ettiğini öne süren Poroşenko sözlerine şöyle devam etti;

'Bugün itibarıyla Ukraynalı yetkililer olarak Wagner’in askerlerini Ukrayna’da beklemiyoruz. Çünkü onları durdurduk ve yok ettik. Artık Belarus ve Rusya için daha tehlikeliler'

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Askeri iş birliğinin geliştirilmesini istediklerinin mesajını veren eski lider Bayraktar'ın savaşta önemli bir role sahip olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini değerlendiren Poroşenko ''Hiçbir şüphem yok, herkes bunun ne anlama geldiğini bilmeli, artık daha da fazla Bükreş’te yapılan zirvedeki gibi bir durum yok. Budapeşte’deki gibi boş konuşmalarla ilgilenmiyoruz' ifadelerini kullandı.

İsveç'teki skandal eylemi de değerlendiren Poroşenko 'Ukrayna'da hiçbir zaman Kuran yakılmayacak' dedi.

Poroşenko 'Dünyada daha büyük küresel bir güvenlik olacak. Bu durumda bir resmi davet bekliyoruz. Finlandiya’yı hoş karşılarız, İsveç için umutlarımızı yüksek tutuyoruz, İsveç’in kabul edilmesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Türkiye çok sorumlu ve etkili bir Avrupa yanlısı bir ülke' diyen Poroşenko sözlerine şöyle devam etti;

'Eğer Finlandiya NATO üyesi olabilirse İsveç bir NATO üyesi olursa Türkiye daha güvenli olacak. Ukrayna NATO üyesi olursa Türkiye ve dünya çok güçlü, güvenli bir durumda olacak. Kur’an hiçbir zaman Ukrayna’da yakılmayacak. Bu bizim size sözüm.'