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Ukrayna'dan çarpıcı Putin kehaneti! Dünyaya ilan ettiler: Geri sayım başladı

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#Ukrayna#Putin#Dünya
Ukraynadan çarpıcı Putin kehaneti Dünyaya ilan ettiler: Geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 16:30

24 saat içinde sona eren Wagner krizinin yankıları sürüyor. 'Bundan sonra ne olacak' sorusuna yanıt arayan dünya Ukrayna'dan gelen açıklamaları konuşuyor. İngiliz BBC'ye konuşan Ukraynalı yetkililer dikkat çeken bir Putin kehanetinde bulundu.

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Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Rusya'dan gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Wagner isyanı 24 saat içinde sora ererken Ukrayna'dan gelen açık

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından Rusya'dan gelen haber Ukrayna savaşını gölgede bırakmıştı.

Rus paralı asker grubu lideri Yevgeni Prigojin isyana kalkışarak askeri konvoyunu Moskova yakınlarına kadar gönderdi.

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Kriz Prigojin’in geri adım atmasıyla ve askerlerini geri çekerek isyanı durdurmasıyla son buldu.

Wagner krizi Kiev'de Putin'in Rusya Devlet Başkanı olarak görev süresinin sona erdiği görüşünü güçlendirdi.

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Ukrayna Devler Başkanı Zelenski'nin en yakın danışmanı Andriy Yermak, 'Sanırım geri sayım başladı' dedi.

Yermak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Rusya, lideri yetersiz ve gerçekle bağını kaybetmiş bir terörist ülke. Dünya, bu ülkeyle herhangi bir ciddi ilişki kurmanın imkansız olduğu sonucuna varmalı.'

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BBC'ye konuşan üst düzey Ukraynalı yetkililerin hepsi, Putin'in feci bir otorite kaybının üstesinden gelemeyeceğini savundu.

Zelenski'nin bir diğer yakın danışmanı Mykhailo Podolyak, 'Rusya'da iktidarı almak isteyen birkaç grup insan var' dedi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir başka üst düzey yetkili, Putin'in, Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u görevden almak zorunda kalacağını öne sürdü.

Yetkili, 'Prigojin istediğini alacak' dedi ve ekledi; 'Siyasi hayatı bitmedi. Belarus'ta sürgünde kalmayacak.'

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#Ukrayna#Putin#Dünya

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