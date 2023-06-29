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Putin ihaneti affetmedi... Rus basını General Surovikin'in akıbetini açıkladı

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#Wagner#Rusya#Dünya
Putin ihaneti affetmedi... Rus basını General Surovikinin akıbetini açıkladı
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 10:00

24 saat içinde sona eren Wagner krizinin yankıları sürüyor. Wagner isyanından geriye onlarca cevapsız soru kaldı. Bunlardan birisi de 'Prigojin içeriden yardım aldı mı' sorusu. Pek çok kaynağa göre bu sorunun yanıtı 'evet'. Putin'in en güvendiği generallerden birisinin Prigojin ile beraber hareket ettiği iddiası bugün yeni bir boyut kazandı. Günlerdir haber alınamayan Rus generalin akıbetini ülke basını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin siyasi hayatının en uzun 24 saatini geride bıraktı.

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin önce Şoygu ve askeri liderliğe sonra da Rus lider Putin'e isyan bayrağı açtı.

Ukrayna savaşında stratejik öneme sahip Rostov'u tek kurşun atmadan ele geçiren Wagner, Rusya'da bir şok dalgası yaşanmasına neden oldu.

Kriz Wagner'in hedefini ülkenin kalbi Moskova'ya çevirmesi ile adeta tavan yaptı.

Putin ihaneti affetmedi... Rus basını General Surovikinin akıbetini açıkladı
Putin'e en yakın generallerden birisi olan Surovikin daha önce defalarca Rus lider ile birlikte kameraların önene geçmişti...

Wagner'in Moskova'ya yürüyüşü devam ederken Belarus lideri Lukaşenko araya girdi ve bir uzlaşma sağlandı.

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İç savaşın kıyısından dönen Rusya, Wagner unsurlarına üç opsiyon sunarken bir yandan da 'ihanet'in boyutunu belirlemeye çalışıyor.

ABD istihbaratının isyanı haftalar öncesinden haber aldığı biliniyordu.

Aynı kaynaklar Ukrayna'daki eski Rus komutanı Orgeneral Sergei Surovikin'in Wagner isyanından haberdar olduğunu açıklamıştı.

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Dünya basınında geniş yer bulan bu iddia sonrası Rusya'dan beklenen haber geldi.

Günlerdir haber alınamayan 'General Armegadon' lakaplı Rus komutanın gözaltına alındığı iddia edildi.

İddia Rusya Merkezli Moscow Times'a ait. The Moscow Times'ın Rusça yayın yapan servisi, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın iki kaynağa atıfta bulunarak Çarşamba günü, Surovikin'in 'ayaklanma sırasında Prigojin'in tarafını' seçmesi nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

Gazete, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Surovikin'in gözaltına alındığına dair haberler hakkında henüz yorum yapmadığını bildirdi.

Putin ihaneti affetmedi... Rus basını General Surovikinin akıbetini açıkladı
Prigojin, Rusya'nın Suriye'ye askeri müdahalesi sırasında General Surovikin ile birlikte çalışmış ve onu Rus ordusunun en yetenekli komutanı olarak tanımlamıştı...

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UKRAYNA OPERASYONUNU YÖNETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ocak ayında Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Moskova'nın 'özel askeri operasyon olarak' nitelediği Ukrayna işgalinin genel komutanlığı görevine getirmişti.

Bu değişiklik ile Ekim'de işgal birliklerinin komutanlığını alan Surovikin'in görevi son bulmuştu.

Surovikin, 1991 yılında Gorbaçov’a yönelik askeri darbede görev almıştı.

Surovikin’e bağlı birlik, Moskova’da üç darbe karşıtının öldüğü operasyona katılmış, Surovikin ise ilerleyen dönemde tutuklanmış, ancak soruşturma sonrası suçsuz bulunmuştu.

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#Wagner#Rusya#Dünya

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