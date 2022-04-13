Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri Kiev'de

#Polonya#Ukrayna#Zelenski
Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri Kievde

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, temaslar gerçekleştirmek üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi.

Haberin Devamı

Rusya-Ukrayna savaşı 49. gününde sürerken, batılı ülkeler Ukrayna’ya olan desteği göstermek için Ukrayna'nın başkenti Kiev’e resmi ziyarette bulunmaya devam ediyor.

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Düzenlenen ziyaret kapsamında liderlerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeleri beklenirken, ziyaretin içeriğinin güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu öğrenildi.

Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri Kievde

Polonya Devlet Başkanlığı Sekreteri Jakub Kumoch yaptığı açıklamada ziyaretin, Devlet Başkanı Zelenskiy’e destek vermek ve Ukrayna’yı savunan askerlere moral olmak için düzenlendiğini belirtti. Ziyaretin Polonya'nın öncülüğünde gerçekleştiğini belirten Sekreter Kumoch, Polonya'nın Ukrayna'ya güvenlik ve lojistik anlamda destek sağladığını aktardı.

Haberin Devamı

Cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson Başkent Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü.

Gözden Kaçmasın

Zelenskiden Putine flaş teklifZelenski'den Putin'e flaş teklif!Haberi görüntüle

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 48 gün önce ülkelerini işgale başlayan Rus güçlerinin "telafisi imkansız" kayıplar verdiğini söyledi.

Volodimir Zelenski, "Rusya'nın nasıl böbürlenerek 48 saatte Kiev'i ele geçireceğini açıklamasını musunuz? 48 saat 48 gün oldu. Rus ordusunun kayıpları Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 10 yıldan uzun sürede verdiği kayıpları aştı. Bu kayıpların telafisi yok" dedi.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rus birlikleri son dönemde başkent Kiev çevresinden çekilmişti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerine takviye birlikler göndermişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polonya#Ukrayna#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin