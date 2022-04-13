Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri Kiev'de

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Rusya-Ukrayna savaşı 49. gününde sürerken, batılı ülkeler Ukrayna’ya olan desteği göstermek için Ukrayna'nın başkenti Kiev’e resmi ziyarette bulunmaya devam ediyor.

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits ve Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Düzenlenen ziyaret kapsamında liderlerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeleri beklenirken, ziyaretin içeriğinin güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu öğrenildi.

Polonya Devlet Başkanlığı Sekreteri Jakub Kumoch yaptığı açıklamada ziyaretin, Devlet Başkanı Zelenskiy’e destek vermek ve Ukrayna’yı savunan askerlere moral olmak için düzenlendiğini belirtti. Ziyaretin Polonya'nın öncülüğünde gerçekleştiğini belirten Sekreter Kumoch, Polonya'nın Ukrayna'ya güvenlik ve lojistik anlamda destek sağladığını aktardı.

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Cumartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson Başkent Kiev'e giderek Zelenskiy ile görüşmüştü.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 48 gün önce ülkelerini işgale başlayan Rus güçlerinin "telafisi imkansız" kayıplar verdiğini söyledi.

Volodimir Zelenski, "Rusya'nın nasıl böbürlenerek 48 saatte Kiev'i ele geçireceğini açıklamasını musunuz? 48 saat 48 gün oldu. Rus ordusunun kayıpları Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 10 yıldan uzun sürede verdiği kayıpları aştı. Bu kayıpların telafisi yok" dedi.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rus birlikleri son dönemde başkent Kiev çevresinden çekilmişti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerine takviye birlikler göndermişti.