Polis 35 yıl boyunca onu aradı! Televizyonda programa katıldığı ortaya çıktı...

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1980 ve 1990 yılları arasında, aralarında çocukların da bulunduğu dokuz cinayet ve 30 taciz/tecavüz vakasından sorumlu tutulan seri katil François Verove'nin polisin kendini aradığı sıralarda France 2'de yayınlanan Tout le monde veut prendre sa place (Herkes Yerini Almak İstiyor) isimli yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.





Pour tous les passionnés du Grêlé, grâce à un scoop de @MarianneleMag et la piste donnée par @Patourancheau on peut voir à quoi il ressemblait en vrai et comment il s'exprimait. La découverte est dingue. pic.twitter.com/uoMaDa9c4x — Decimaitre (@Decimaitre) March 12, 2024

HERKESLE DALGA GEÇMİŞ: İNSANLARI GÜVENDE TUTTUM

Fransız basını popüler yarışma programının görüntülerini yayınlarken, seri katilin rahat tavırları ile adeta herkesle dalga geçtiğini yazdı.

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2019 yılında yayınlanan programda, sunucu Nagui Fam'ın seri katile 'Demek bir polistin?' diye soru sorduğu Verove'nin ise 'Evet motosiklette ve at sırtında... Bois de Boulogne parkındaki insanları hava karardıktan sonra güvende tuttum' dediği duyuluyor.



İngiliz Telegraph gazetesi, Verove'in programda söylediği gibi emekli bir polis olmadığını 1986'da "ahlaksız ilişki" gerekçesiyle işten çıkarıldığını yazdı.

Seri katil Verove, 2021 yılında dedektiflerin kendisiyle eşleşebileceğine inandıkları bir DNA bulması ve ardından onu ifadeye çağırması ile yakalanacağını anlayarak intihar etti.



SUÇUNU İTİTRAF ETTİ

Cansız bedeni ülkenin güneyinde bulunan Verove'dan alınan DNA örnekleri suç mahallinde bulunanlarla eşleşirken, yıllardır aranan seri katil de bıraktığı intihar notunda suçlarını itiraf etti.

Kendisini bir suçluya dönüştüren büyük bir öfke nedeni ile cinayetleri işlediğini öne süren Verove, mektubunda son cinayetini 1997 yılında işlediğini ve o tarihten sonra 'öldürme dürtüsünden' kurtulduğunu yazdı.



Seri katilin devlet televizyonundaki popüler yarışma programına ismini bile gizlemeden çıkması ve kimsenin bunun farkına varamaması, Fransız polisine sert eleştiriler gelmesine neden oldu.