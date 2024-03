Polis 35 yıl boyunca onu aradı! Televizyonda programa katıldığı ortaya çıktı...

1980 ve 1990 yılları arasında, aralarında çocukların da bulunduğu dokuz cinayet ve 30 taciz/tecavüz vakasından sorumlu tutulan seri katil François Verove'nin polisin kendini aradığı sıralarda France 2'de yayınlanan Tout le monde veut prendre sa place (Herkes Yerini Almak İstiyor) isimli yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.





Pour tous les passionnés du Grêlé, grâce à un scoop de @MarianneleMag et la piste donnée par @Patourancheau on peut voir à quoi il ressemblait en vrai et comment il s'exprimait. La découverte est dingue. pic.twitter.com/uoMaDa9c4x