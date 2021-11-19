Pilotlara salgın cezası... Korona kaptılar, işten atıldılar!

Haberin Devamı

Çin'e bağlı Hong Kong özel İdare Bölgesi'nde 3 pilotun koronavirüs kaptıkları için işten kovulmaları konuşuluyor.

Hong Kong merkezli Cathay Pacific Havayolları, Almanya'nın Frankfurt kentinde konakladıkları sırada kovid-19'a yakalandılar.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezince geçen hafta yapılan açıklamada, tamamı yurt dışı kaynaklı vakaların 2'sinin karantinadan muaf tutulan yük uçağı pilotları olduğu bildirilmişti. 6 Ekim'de Frankfurt'tan dönen pilotların ilk testlerinin negatif çıkmasından 3 gün sonra hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Havayolu Frankfurt'ta yaşanan kural ihlalinin ne olduğunu açıklamadı ancak pilotların koronavirüs kapması şirketin 150 çalışanının Hong Kong'da uygulanan sıkı Kovid-19 kuralları nedeniyle 3 hafta boyunca karantinaya alınmasına sebep oldu.

Cathay Pacific Havayolları tarafınan yapılan resmi açıklamada "Bahsi geçen kişiler artık şirketimiz çalışanı değildir." ifadesine yer verilirken pilotların Almanya'da kendileri için tutulan otel odasını şirket kurallarını hiçe sayarak terk ettikleri ve bu esnada virüsü kaptıkları düşünülüyor.

Haberin Devamı

Durumun ortaya çıkması havayollarında görevli pilotlar, uçuş görevlilerinden hariç bu çalışanların aile bireyleri ve yakın çevreleri de dahil 150 kişinin devlete ait bir karantina tesisinde 3 hafta geçirmek zorunda kalmasına yol açtı.

Hong Kong son aylarda yerel kaynaklı vakalar görülmese de Çin'de geçerli olan '0 vaka' stratejisi nedeniyle virüs yasaklarını giderek sıkılaştırıyor.

Öte yandan havayolu şirketi tüm çalışanlarının çift doz aşılı olduğunu ancak hatırlatma dozuna da ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Hong Kong’da uygulanmaya devam eden 3 haftalık karantina zorunluluğu bölgenin havayollarına zor günler yaşatmaya devam ediyor. Cathay şirketi ekim ayı için yolcu kapasitesinin sadece yüzde 10'uyla çalıştıklarını açıklarken 2019'dan beri yolcu sayısında yüzde 97,2'lik bir kayıp olduğu bildiriliyor.





