Çin'de Delta alarmı! Başkente girişler yasaklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul yine kızardı Endişelendiren tablo... Yeni dönem bugün başlıyorİstanbul yine kızardı! Endişelendiren tablo... Yeni dönem bugün başlıyor#Koronavirüs
Yargıtay onadı: Çilem Doğan yeniden cezaevine girecekYargıtay onadı: Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek#Çilem Doğan
8 golün ardından büyük tartışma Toplantı sözleri gündem oldu8 golün ardından büyük tartışma! Toplantı sözleri gündem oldu#Beşiktaş
Bakan Dönmezden doğal gaz müjdesi Vatandaşın cebine yansıyacakBakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi! Vatandaşın cebine yansıyacak#Doğal Gaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağız#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Teklif Bidendan geldiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Teklif Biden'dan geldi!#Mevlüt Çavuşoğlu
Hobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL Talebe yetişemiyorHobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL! Talebe yetişemiyor#Safran
Bilim insanları uyardı... Bugün Dünyayı vuracakBilim insanları uyardı... Bugün Dünya'yı vuracak!#GÜNEŞ
Devler arka arkaya duyurdu Pandemi sonrası için dikkat çeken Türkiye yorumuDevler arka arkaya duyurdu! Pandemi sonrası için dikkat çeken Türkiye yorumu#Türkiye Ekonomisi
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Çevreci ressamın evi kül olmuştu Yangının çıkış nedeni belli olduÇevreci ressamın evi kül olmuştu! Yangının çıkış nedeni belli oldu#Gökçe Erhan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Terk eden kocasını kiralık katil tutup öldürmüştü: Hapisten çıkınca kendini milyoner olarak bulduTerk eden kocasını kiralık katil tutup öldürmüştü: Hapisten çıkınca kendini milyoner olarak buldu#House Of Gucci
Trajedide flaş gelişme... Alec Baldwine çok kötü haberTrajedide flaş gelişme... Alec Baldwin'e çok kötü haber!#Alec Baldwin
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Çin'de Delta alarmı! Başkente girişler yasaklandı

#Koronavirüs#Çin#Delta Varyantı
Çinde Delta alarmı Başkente girişler yasaklandı

Çin’de koronavirüs salgınının yerel vakalarla tekrar yükselişe geçmesi büyük paniğe sebep oldu. Ülkede Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı. Bu yeni dalga sebebiyle başkent Pekin'e girişler yasaklandı.

Haberin Devamı

Koronavirüsün hayatımıza girmesinin üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Dünya genelinde alınan önlemler ve aşılama kampanyaları salgının hızını kesse de insanlık hala diken üzerinde yaşamaya devam ediyor. Çin'den gelen son haberler ise salgının ilk zamanlarını hatırlatan bir korku dalgasına sebep oldu...

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ekim ortasından bu yana kaydedilen yerel kaynaklı vaka sayısı 500’e yaklaştı.

Son 24 saatte Çin’in güneybatısındaki Çongçing şehri ve Siçuan eyaletinin başkenti Çıngdu, yerel kaynaklı yayılmanın görüldüğü şehirler arasına katıldı.

SON 24 SAATTE YEREL KAYNAKLI 93 VAKA

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında 93’ü yurt içi kaynaklı 109 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Heilongciang eyaletinde 35, Hıbey ile Gansu eyaletlerinde 14'er, Pekin’de 9, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 6, Çinghay eyaleti ve Çongçing kentinde 4’er, Ciangşi, Yunnan eyaletleri ile Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nde 2’şer ve Şiçuan eyaletinde bir yerel kaynaklı vaka tespit edildi.

Çinde Delta alarmı Başkente girişler yasaklandı

Haberin Devamı

Son 24 saatte ayrıca yurt dışı kaynaklı 16 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Gözden Kaçmasın

İstihbarat raporu yayınlandı: Çin Koronavirüs testleri ile veri tabanı oluşturuyor.İstihbarat raporu yayınlandı: Çin Koronavirüs testleri ile veri tabanı oluşturuyor.Haberi Görüntüle

PEKİN’E GİRİŞLER YASAKLANDI

Son 24 saatte 9 vakanın kaydedildiği başkent Pekin’de son salgındaki vaka sayısı 43’e çıkarken, Pekin’e seyahat edilmesi yasaklandı.

Pekin’den bu bölgelere seyahat eden yolcuların virüs testi negatif olsa dahi dönüş için uçak ve tren bileti alamadığı bildirildi.

Pekin’in 260 kilometre kuzeyindeki, Hıbey eyaletine bağlı Şiciacuang kentinde olağanüstü hal ilan edildi, vakaların görüldüğü Hıcuang köyü karantina altına alındı.

Çinde Delta alarmı Başkente girişler yasaklandı

Kuzeybatıdaki Heilongciang eyaletinde, Rusya sınırındaki Heihı kenti, bir günde 26 vaka tespit edilmesinin ardından “yüksek riskli bölge” ilan edildi.

Ülkede ekim ortasında baş gösteren yerel vakaların, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ecin Sancağı bölgesi kaynaklı olduğu düşünülüyor. Moğolistan ile gümrük kapısının bulunduğu kentteki vakalar, turist kafileleri aracılığıyla Gansu ve diğer eyaletlere yayılmıştı.

Heihı'daki salgınının ise Ecin'dekinden ayrı olarak başka bir yurt dışı kaynaktan çıktığı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Çinden flaş koronavirüs hamlesi: 200 bin kan örneğini inceleyeceklerÇin'den flaş koronavirüs hamlesi: 200 bin kan örneğini inceleyecekler!Haberi Görüntüle

DAHA ÖNCEKİ YAYILMALARDAN DAHA GENİŞ ÖLÇEKLİ

Uzmanlar, Çin’deki son yayılmanın, haziran ve temmuzda Nancing’de başlayan yayılmadan çok daha geniş ölçekli ve yoğun olduğuna dikkati çekiyor.

Vakaların Kovid-19’un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını taşıması, Pekin’in “sıfır vaka” hedefine dayalı salgınla mücadele stratejisini zora sokuyor, karantina, toplu testler ve seyahat yasakları gibi olağanüstü tedbirlerin alınmasını gerektiriyor.

Şanghay’daki Disneyland’deki tüm ziyaretçilere pazar gecesi, daha önce tema parkını ziyaret eden bir kişide virüse rastlandığı gerekçesiyle toplu test yapıldı.

Haberin Devamı

Çinde Delta alarmı Başkente girişler yasaklandı

Ülkede yerel kaynaklı vakaların görüldüğü okul, rezidans ve işletmelerin kapatılması, yerleşimlerin karantinaya alınması sıkça rastlanan uygulamalar haline geldi.

“SIFIR VAKA STRATEJİSİNE DEVAM EDİLMELİ”

Öte yandan Çin hükümeti, tüm maliyetleri ve zorluklarına rağmen “sıfır vaka” stratejisinden ödün vermek istemiyor.

Ülkenin en önemli salgın hastalık uzmanlarından Cong Naşan, Çin Küresel Televizyon Ağına (CGTN) verdiği mülakatta, “sıfır vaka” stratejisinin, diğer ülkelerin uyguladığı enfeksiyon sonrası tedavi yaklaşımından çok daha az maliyetli olduğunu savundu.

Haberin Devamı

Çinde Delta alarmı Başkente girişler yasaklandı

Az sayıda vaka görülen bazı ülkelerin kapılarını dışarıya açtıktan sonra vaka sayılarının arttığına dikkati çeken Naşan, “Çin, salgınla mücadelede ne kadar başarılı olursa olsun, bir kere dışa açıldığında yurt dışından vakaların gelmesi ve ülke için yayılmanın başlaması kaçınılmaz. Dolayısıyla ben şu anda sıfır yayılma stratejisinin çok maliyetli olmadığını, bilakis daha az maliyetli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 97 bin 423 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Halen 37'sinin durumu ağır 1000 hastanın tedavisi sürüyor.

Gözden Kaçmasın

Tek kelimeyle iyi, iki kelimeyle iyi değilTek kelimeyle iyi, iki kelimeyle iyi değilHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Çin#Delta Varyantı

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Zeynep Sever Demirelden Volkan Demirele 40 yaş partisi

Zeynep Sever Demirel'den Volkan Demirel'e 40 yaş partisi

#Zeynep Sever Demirel
Bayide yok, galeri el yakıyor Sıfır otomobil almak zorlaştı

Bayide yok, galeri el yakıyor! Sıfır otomobil almak zorlaştı

#Otomotiv