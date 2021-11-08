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ABD seyahat yasağını kaldırdı, İngiltere'den aynı anda iki uçak havalandı... İşte sebebi!

#ABD#İngiltere#Seyahat Yasağı Kalktı

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki yıldır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi. Bu haber üzerine hava trafiğinde beklenen artış başlarken İngiltere'den aynı anda kalkan iki uçağın sırrı da ortaya çıktı.

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ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi.

ABD, bugünden itibaren havalimanları ve kara yolu sınırlarında aşılarını tamamlamış yolcuları kabul etmeye başlayarak eski Başkan Donald Trump yönetimine kadar uzanan Kovid-19 kısıtlamalarına son verdi.

Yeni uygulamaya göre, ABD'ye girmek isteyen yolcuların aşı olduklarını kanıtlamaları ve negatif test sonucu almaları gerekiyor. Meksika ve Kanada'dan kara yoluyla gelen ziyaretçilerden Kovid-19 testi istenmeyecek.

Yasağın kalkmasıyla Avrupa ve diğer bölgelerden uçuşların artması bekleniyor. Seyahat verileri ve analiz şirketi Cirium'a göre, ABD ve İngiltere arasındaki uçuşlar geçen aya göre yüzde 21 arttı.

Yeni düzenlemenin salgından önce kara yoluyla giriş çıkışların yoğun olduğu Kanada ve Meksika sınırlarında büyük hareketliliğe neden olacağı ifade edildi.

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Hava yolu taşımacılığıyla ABD'ye girmek isteyen yolcuların kimlik bilgilerini aşı kartlarıyla eşleştirmeleri istenecek, tamamen aşılandığını ispat edemeyen yolcular ihlal başına 35 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

ABD seyahat yasağını kaldırdı, İngiltereden aynı anda iki uçak havalandı... İşte sebebi

İNGİLTERE’DEN AYNI ANDA KALKAN İKİ UÇAĞIN SIRRI

ABD’nin Kovid-19 salgını sebebiyle 20 aydır uyguladığı seyahat yasağının kalkmasıyla, İngiltere’nin Heathrow Havalimanı’ndan aşılı İngiliz turistleri taşıyan iki yolcu uçağı ‘aynı anda’ havalandı. Yapılan açıklamada yasağın bitişini kutlamak için senkronize kalkış yapıldığı ifade edildi.  

İki rakip havayolları British Airways ve Virgin Atlantic, ABD’nin seyahat yasağını kaldırmasının ilk günü sebebiyle turist dolu uçağını aynı anda havalandırdı. İki uçuş, bu sabah New York'taki JFK Havalimanı’na gitmek üzere havaalanındaki paralel pistlerden kalktı.

ABD seyahat yasağını kaldırdı, İngiltereden aynı anda iki uçak havalandı... İşte sebebi

İKİ UÇAK 'İKİ AŞIYI' VURGULAMAK İÇİN SENKRONİZE KALKTI

Senkronize uçuşun amacının, ‘çift’ aşılı turistlerin ABD’ye 20 ay sonra gitmesinin kutlanması olduğu vurgulandı. Heathrow Havalimanı’nın kulesini yöneten NATS tarafından o anların videosu paylaşıldı. NATS yaptığı açıklamada paralel kalkışın, büyük bir ekip işi olduğunu vurguladı.

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