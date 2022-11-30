Pentagon: Çin nükleer silah sayısını 1500'ün üzerine çıkarabilir

Haberin Devamı

Pentagon tarafından salı günü yayınlanan raporda, Çin'in mevcut nükleer silahlanma hızına devam etmesi halinde 2035 yılına kadar muhtemelen 1500 nükleer savaş başlığı stoğuna sahip olacak. Tahminler Çin'in zaten hızlı olan savaş başlığı geliştirme hızını artırdığını göstermese de rakam ABD'nin Çin'in nükleer cephaneliğini genişletme niyetiyle ilgili artan endişelerinin ortaya koydu.

Öncelikle 2021'deki faaliyetleri kapsayan raporda, Çin'in şu anda 400'den fazla savaş başlığından oluşan bir nükleer stoğu olduğu belirtildi. Yetkili, Pentagon'un Çin'in 2030 yılına kadar 1000 savaş başlığına sahip nükleer cephaneliğine ilişkin öngörüsünün değişmediğini belirterek, 2035 öngörüsünün daha yüksek ve hızlı bir genişlemeye sahip olacağını belirtti.

Şİ CİNPİNG'DEN TALİMAT

Haberin Devamı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) düşünce kuruluşuna göre, ABD'nin 1.740'ı konuşlandırılmış olmak üzere yaklaşık 3.700 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Çin lideri Şi Cinping, Ekim ayındaki Çin Komünist Parti Kongresi sırasında Çin'in nükleer silahları tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir terim olan ‘stratejik caydırıcılığın’ güçlendireceğinin sinyalini vermişti.

Rapor, Pekin'in, Çin'in ayrılıkçı bir eyalet olarak gördüğü Tayvan üzerindeki artan baskısıyla ilgili endişelerini yineledi.

TAYVAN SULARINDA 20 TATBİKAT

Pentagon, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2021 boyunca Tayvan'a karşı "diplomatik, siyasi ve askeri baskıyı yoğunlaştırdığını" ve bölge çapında "kışkırtıcı ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri" artırdığını bildirdi.

Pekin'in 2022'ye kadar devam ettiği "ada ele geçirme tatbikatları" ve Tayvan'ın Hava Sahası sınırında uçuş eylemleri, Tayvan’a karşı olan baskıyı ortaya koymuştu.

Geçen yıl olduğu gibi, ada ele geçirme tatbikatlarının "daha sık ve gerçekçi hale geldiğini" söyleyen Pentagon, Çin’in 2022’de 20'den fazla deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Pentagon raporunda, "Bu tatbikatların çoğu, savaş gerçekçiliğine odaklandı ve gece görevleri, olumsuz hava koşullarında eğitim ve eşzamanlı çok alanlı operasyonlar içeriyor." dedi. Eğitimde savaş gerçekçiliği, Çin lideri Şi Cinping'in askeri modernizasyon çabalarının odak noktası oldu.

Haberin Devamı

AMFİBİ YETENEKLERİ ZAYIF

Pentagon, Çin'in Tayvan'a karşı gerçekleştirebileceği potansiyel askeri harekâtı özel olarak değerlendirirken, büyük bir amfibi istilasının Pekin için zor bir başarı olacağı söylüyor. Yürütülmesi en karmaşık operasyonlardan biri olan amfibi çıkarmada önemli ölçüde destek, hava ve deniz kontrolü ve yeterli ikmal gerektiği, Çin’in bu tür yeteneklerinin çok gelişmediği için zorlayıcı olduğu vurgulandı.