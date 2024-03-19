Paşinyan'dan dikkat çeken çıkış: 'Bu hafta sonu savaş anlamına gelir'

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER-İHA
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 16:26
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sınır belirleme çalışmalarında fiili safhaya geçileceğini duyurdu ve stratejik öneme sahip 4 Azeri köyünün uzlaşı ile geri verilmemesi durumunda komşu Azerbaycan'la yeniden savaşın patlak verebileceğini öne sürdü.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan hükümetinin YouTube sayfasında yayımlanan bir videoda 1990'ların başından bu yana elinde tuttuğu dört Azeri köyünün uzlaşı ile geri verilmemesi durumunda komşu Azerbaycan'la savaşa girebileceklerini söyledi ve halkına Bakü ile kalıcı bir barış anlaşması sözü verdi."BU HAFTA SONUNDA SAVAŞ ÇIKACAĞI ANLAMINA GELİYOR"
BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ BİR KOŞUL: STRATEJİK ÖNEME SAHİP 4 KÖY
Azerbaycan, Ermenistan ile yürüttüğü sınır müzakerelerinde, Ermenistan işgali altında bulunan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin şartsız olarak geri verilmesini talep ediyor. Söz konusu köyler Azerbaycan’ın Gazah iline bağlı olup, 1990-1992 yılları arasında Ermenistan'ın saldırıları sonucunda işgal edilmişti.
Paşinyan açıklamasında iki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmalarında fiili safhaya geçileceğini vurgularken, söz konusu toprakların iadesinin Azerbaycan ile otuz yıllık çatışmayı sona erdirecek barış anlaşması için gerekli bir koşul olduğunu söyledi.
Al Jazeera'da yer alan habere göre,30 yılı aşkın bir süredir ıssız olan bu dört köy, Erivan ile Gürcistan sınırı arasındaki ana yol üzerinde yer almaları nedeniyle stratejik bir öneme sahip.
Rus devlet haber
ajansı TASS tarafından yayınlanan videoda, köyler konusunda uzlaşma sağlanamamasının bazı sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunan Paşinyan, "Politikamız, savaşı önlemektir, savaşın başlamasına izin vermemeliyiz. Ermenistan, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunu Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse bu durum savaşa yol açabilir. Artık ayağa kalkıp odadan çıkabilir ve sınırların belirlenmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak bu, hafta sonu savaş çıkacağı anlamına geliyor ve bu savaşın sonunda ne olacağını iyi biliyorum. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir yerde buluştuğumuzda ‘Biz basit köylüleriz, hiçbir bilgimiz yoktu ama sen her şeyi biliyordun’ diyeceksiniz”
ifadelerini kullandı."BAKÜ'DEN HENÜZ OLUMLU BİR YANIT ALAMADIK"
Bugün Ermenistan'ı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le düzenlediği basın toplantısında da komşu Azerbaycan'la ilişkilere değinen Paşinyan, "Azerbaycan'la ilişkileri, defalarca dile getirdiğim, en üst düzeyde mutabakata varılan üç prensip temelinde çözmeye hazır olduğumu bir kez daha teyit ediyorum. Bu, Alma-Ata Deklarasyonu temelinde, birbirlerinin toprak bütünlüğünün tanınması, 1991 yılında SSCB'nin çöküşü sırasında iki cumhuriyet arasındaki mevcut sınırın restorasyonu, Ermenistan-Azerbaycan devletlerarası sınırının 1991'e uygun olarak çizilmesidir. Alma-Ata Deklarasyonu'na göre bölgesel altyapıların geliştirilmesinin yanı sıra ablukanın kaldırılması da ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisine saygı gösterilerek eşitlik ve karşılıklılık ilkeleri temelinde gerçekleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.
Paşinyan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"İkincisiyle ilgili olarak bu konudaki anlayışımızı tamamlayan ‘Barışın Kesişimi’ projesini sundum. Ermenistan ile Azerbaycan arasında bilinen ilkelere dayanan barış sürecinin yanı sıra baskı ve tehditlerin açıkça reddedilmesi konusunda NATO dahil uluslararası toplumdan güçlü destek bekliyoruz. Ayrıca 1991 yılında askerlerin Ermenistan-Azerbaycan sınırından ‘ayna’ ilkesine göre çekilmesi ve karşılıklı silahların kontrolü ve saldırmama anlaşmasının imzalanması yönündeki önerileri de Genel Sekretere sundum. Ancak bu tekliflere ilişkin resmi Bakü'den henüz olumlu bir yanıt alamadık."