Paşinyan'dan dikkat çeken çıkış: 'Bu hafta sonu savaş anlamına gelir'

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan hükümetinin YouTube sayfasında yayımlanan bir videoda 1990'ların başından bu yana elinde tuttuğu dört Azeri köyünün uzlaşı ile geri verilmemesi durumunda komşu Azerbaycan'la savaşa girebileceklerini söyledi ve halkına Bakü ile kalıcı bir barış anlaşması sözü verdi.



BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ BİR KOŞUL: STRATEJİK ÖNEME SAHİP 4 KÖY



Azerbaycan, Ermenistan ile yürüttüğü sınır müzakerelerinde, Ermenistan işgali altında bulunan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin şartsız olarak geri verilmesini talep ediyor. Söz konusu köyler Azerbaycan’ın Gazah iline bağlı olup, 1990-1992 yılları arasında Ermenistan'ın saldırıları sonucunda işgal edilmişti.



Paşinyan açıklamasında iki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmalarında fiili safhaya geçileceğini vurgularken, söz konusu toprakların iadesinin Azerbaycan ile otuz yıllık çatışmayı sona erdirecek barış anlaşması için gerekli bir koşul olduğunu söyledi.



Al Jazeera'da yer alan habere göre,30 yılı aşkın bir süredir ıssız olan bu dört köy, Erivan ile Gürcistan sınırı arasındaki ana yol üzerinde yer almaları nedeniyle stratejik bir öneme sahip.

