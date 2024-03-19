İsrail ve Hamas Doha'da ateşkes görüşmelerine başladı

ABD ve İsrail medya kuruluşları, İsrail ve Hamas'ın Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı müzakerelere yeniden başladığını söylüyor.





Axios, adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye ve doğrudan bilgiye sahip bir kaynağa atıfta bulunarak , Mossad şefi David Barnea başkanlığındaki İsrail heyetinin, Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdulrahman el-Thani liderliğindeki Katarlı ve Mısırlı arabulucularla görüştüğünü söyledi.





Üst düzey bir İsrailli yetkili ABD haber sitesine yaptığı açıklamada, mevcut müzakere turunun en az iki hafta sürebileceğini ve İsrail heyetinin Katarlı ve Mısırlı arabulucularla ayrıntılı görüşmeler için Doha'da kalacağını söyledi.