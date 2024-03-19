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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Beyaz Saray'a göre, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Refah'a yönelik kara saldırısına yönelik "alternatif yaklaşımları" tartışmak üzere ekiplerinin Washington DC'de buluşması konusunda anlaştılar. Bu gelişme Refah saldırısı için geri adım atmayan Netanyahu'nun planlarının ertelenmesi anlamına geliyor.
Görüşmede Biden'ın Refah saldırısıyla ilgili 'derin endişelerini' yinelediği belirtildi. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Biden, Netanyahu'yu Refah'ı işgal etme 'hatasına' karşı uyardı' başlığı ile okurlarına duyurdu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 'Refah'a kara operasyonu daha fazla masum sivilin ölümüne yol açar' dedi.
ABD ve İsrail medya kuruluşları, İsrail ve Hamas'ın Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı müzakerelere yeniden başladığını söylüyor.
Axios, adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye ve doğrudan bilgiye sahip bir kaynağa atıfta bulunarak , Mossad şefi David Barnea başkanlığındaki İsrail heyetinin, Katar Başbakanı Muhammed Bin Abdulrahman el-Thani liderliğindeki Katarlı ve Mısırlı arabulucularla görüştüğünü söyledi.
Üst düzey bir İsrailli yetkili ABD haber sitesine yaptığı açıklamada, mevcut müzakere turunun en az iki hafta sürebileceğini ve İsrail heyetinin Katarlı ve Mısırlı arabulucularla ayrıntılı görüşmeler için Doha'da kalacağını söyledi.
ABD ordusu, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde yedi gemisavar füzeyi, üç insansız hava aracını ve üç silah depolama konteynerini imha ettiğini açıkladı.
Suriye devlet haber ajansı, askeri bir kaynağa dayandırarak, İsrail'in Şam kırsalında çok sayıda hedefi vurduğunu bildirdi. SANA, Suriye hava savunmasının çok sayıda İsrail füzesini engellediğini ve saldırıların yalnızca "maddi kayıplarla" sonuçlandığını iddia ediyor.
İran yanlısı Lübnanlı Mayadeen televizyon kanalı, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında patlamaların duyulduğunu bildirdi. Defalarca Suriye'yi bombalayan İsrail bu eylemini açıkça ifade etmekten kaçınıyor. Son saldırı ile ilgili İsrail'den yine bir açıklama gelmiş değil. Saldırının bir füze saldırısı olduğu belirtiliyor.